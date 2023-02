Kramp, un nuovo contratto per i lavoratori

Kramp Italia, marchio della logistica e imballaggio con sede in via Tirelli, ha siglato nei giorni scorsi il contratto aziendale per 103 lavoratori (di cui 5 in somministrazione) con il supporto della Filcams Cgil. Numerosi i benefit acquisiti: un premio a obiettivi da 1.200 euro; uno mensile di 100 euro per 14 mensilità (già partito a gennaio); un ulteriore riconoscimento del costo giornaliero della mensa per 1,50 euro. Oltre a indennità di lavoro notturno (1,60 euro per ogni ora), l’aumento della percentuale del lavoro straordinario, flessibilità dell’orario per gli impiegati e un occhio di riguardo per i neoassunti. Miglioramenti che hanno soddisfatto Alessandro Gabbi, segretario Filcams Cgil: "Questo contratto valido per due anni è il primo per la Kramp Italia e dà il via a una nuova tornata di contrattazione di secondo livello. Come Filcams andremo avanti in tutte le aziende reggiane che fanno utili per migliorare la condizione salariale".