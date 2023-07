Kristian, prima tappa verso Sanremo "Un sogno cantare su quel palco"

di Giuseppe Marotta

Il sogno di Sanremo: accomuna tanti, se non tutti, gli appassionati di musica che si cimentano nel canto. Non è da meno Kristian Capizzi (in arte ’Piangijmaree’), 17enne nato a Napoli ma che vive da 10 anni a Reggio, che è stato selezionato sia da solista che con la sua band, i ’Plastic Rage’, a ’Sanremo New Talent’ e a ’Sanremo Rock’.

Kristian Capizzi: in cosa consiste questa opportunità?

"Ho mandato un brano, in questo caso da solista, alla direzione artistica. È piaciuto e sono stato selezionato per ’Sanremo New Talent’, un portale grazie al quale i migliori saranno protagonisti in ’Sanremo Giovani’, che si svolge a dicembre. I vincitori di quest’ultimo concorso andranno addirittura tra i big del ‘vero’ Sanremo. Ma andiamoci piano (ride, ndr)…".

E Sanremo Rock?

"Successivamente mi è arrivata una chiamata per questo evento. Suoneremo oggi alle 17 al ’Pontelungo Summer Festival’ a Bologna. I migliori suoneranno poi all’Ariston a settembre, per le finali di Sanremo Rock"

Com’è nata la sua passione? "Ho sempre cantato, l’unico in famiglia. Trascorrevo i pomeriggi in camera di mio fratello che aveva una chitarra inutilizzata e malmessa. Ricordo che quando facevo, controvoglia, calcio, durante le trasferte c’è chi pensava alla partita, io, invece, scrivevo testi e pensavo alla musica".

Studia?

"Sì, sono al quarto anno al liceo Chierici, studio arti audiovisive e multimediali".

La sua band: si chiama ’Plastic Rage’, come mai?

"Siamo in sei, viviamo tutti tra Parma e Reggio. Il nome nasce dall’esigenza di unire la malleabilità caratteristica delle nostre età, c’è chi ha 17 anni e chi 25, alla rabbia che vogliamo sfogare con la musica, senza esagerare però".

Perché il nome d’arte Piangijmaree.

"Sono sempre stato un grande piagnucolone. Ho passato tante notti a piangere, mentre magari di giorno mi mostravo sorridente. Ecco: di notte, con la luna piena, si alzano le maree, da qui ho pensato a questo nome. Inoltre, in una di quelle sere, ho digitato di fretta il nome sul telefonino, e per sbaglio, viste le lacrime, mi è scappata una ’j’". L’ho lasciato così perché mi rispecchia al meglio".

Altri programmi oltre a Sanremo?

"In inverno uscirà una prima raccolta di pezzi. La si potrà ascoltare su Spotify".