La 16enne che batte il record della Dosso

Viola Canovi, la 16enne velocista di Quattro Castella della Corradini, allenata da Loredana Riccardi, ex tecnico di Zaynab Dosso, allo Scientifico ha una media oltre il 9. Difficile dire se questo l’aiuta anche ad andare forte, ma sabato a Castelfranco Emilia ha corso i 100 metri in 11’’62, strappando il record regionale allieve proprio alla Dosso.

"Sì, è vero, dai, ma solo di un centesimo... e a Castelfranco penso di aver fatto la gara della vita. Di solito ho qualche problema a mettermi in moto e poi mi lancio bene. Questa volta sono partita bene dai blocchi e ho preso un bel vantaggio, sino al titolo regionale".

Questo era un titolo emiliano allieve, ma sarebbe potuta andare a La Spezia a correre gli Assoluti, con i grandi e proprio contro la Dosso.

"Avevo il tempo di qualificazione, ma non pensavo di poter correre così forte, visto che avevo 11’’93 e poi chiaramente bisogna vedere le diverse condizioni delle due gare".

Ma lo sa che lei è quarta in Europa quest’anno, prima italiana e che ai campionati europei u18 in Slovacchia vanno in due?

"Non volevo saperlo, ma ora lo so: ci sono alcune allieve in Italia che vanno fortissimo dai 100 ai 400, come la Castellani e la Valensin. Sicuramente saremo una staffetta 4x100 fortissima a livello europeo".

Lei sente molto le gare? Tecnico, società, genitori, fanno pressioni?

"Assolutamente no: mia mamma Giovanna è stata un’ottima velocista e mio papà Mauro è stato saltatore in lungo. Sanno cos’è lo sport e me lo fanno vivere in serenità. E se scendo in pista tranquilla…"

Neanche il tempo per festeggiare il record?

"Venerdì a Molfetta ci sono i tricolori allievi, il più grande appuntamento italiano della stagione. Ma non ho apprensioni, vado, corro e torno a casa".

Ma è vero che in pista imita la Dosso?

"Siamo atlete molto differenti, però alcuni esercizi che fa lei li faccio anch’io, visto che Loredana è sempre in contatto con lei".

