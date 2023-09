La 29enne Montani è la nuova numero uno della Croce Rossa

È stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Croce rossa di Fabbrico. Il presidente è Denise Montani, 29 anni, a lungo in forza alla Cri di Guastalla e dal 2015 al 2022 dipendente proprio alla sede di Fabbrico, come autista soccorritore. Ha votato il 50% dei soci Cri del comitato locale, con 62 preferenze andate alla Montani. Con lei, nel direttivo, sono stati eletti Giannella Annigoni, Marco Guaitolini e Roberto Bigliardi. La Croce rossa di Fabbrico opera in paese, oltre che a Rolo e Campagnola. Conta 125 volontari soci che, con alcuni dipendenti, garantiscono servizi di Emergenza-urgenza, ma anche trasporti ordinari. La richiesta di servizi è in costante aumento.

A gennaio sarà proposto un nuovo corso per richiamare nuovi aspiranti volontari da adibire alle varie mansioni. Inoltre, saranno potenziate le attività rivolte alla cittadinanza, con la Croce rossa locale intenzionata a partecipare a feste, fiere, eventi vari, con i propri stand dimostrativi animati dai volontari, con la possibilità di creare degli importanti e utili momenti informativi e didattici su temi come salute, sicurezza e prevenzione.