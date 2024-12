La 3ªB dell’Ariosto 40 anni dopo

Un brindisi per celebrare un importante traguardo, una cena tra vecchi amici, e tante risate per rivivere i giorni spensierati del liceo. È stata una serata emozionante quella di venerdì scorso, quando gli ex compagni di classe III B (anno scolastico 1983-1984) del Liceo Classico Ludovico Ariosto si sono riuniti presso ‘l’Agriturismo Corte dei Landi’ di Pieve Modolena per festeggiare un anniversario speciale dal diploma di maturità.

Con la partecipazione di quasi tutti gli ex scolari, la serata ha rappresentato non solo un momento di ritrovo, ma anche una riflessione su quanto il tempo, pur passando, non abbia mai scalfito l’amicizia e il legame che li unisce. Gli ex studenti hanno avuto modo di scambiarsi aggiornamenti sulle rispettive vite, ma soprattutto di ripercorrere insieme quei giorni di adolescenza che, seppure ormai distanti nel tempo, restano sempre vivi nella memoria. Come da tradizione in queste occasioni, non sono mancati brindisi e festeggiamenti: una cena a base di piatti tipici locali, seguita da una torta di ’compleanno’. Momenti di commozione si sono alternati a momenti di risate, mentre gli ex compagni rievocavano aneddoti di scuola. Per tutti i partecipanti, piccoli doni natalizi sono arrivati a sorpresa, fatti recapitare da alcuni dei compagni di classe per rendere ancora più speciale la serata. Inoltre, un album fotografico, contenente immagini dell’epoca della scuola, è stato distribuito a tutti i presenti, creando un vero e proprio tuffo nel passato.