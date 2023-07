La 50esima Sagra della Madonna della Neve a Vezzano: Tre Giorni di Festa

Tre giorni di festa a Vezzano per la 50esima edizione della sagra della Madonna della Neve promossa dal circolo Anspi Mazzolari con la collaborazione della locale parrocchia e il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolgerà venerdì, sabato e domenica.

"Questo traguardo consacra la sagra come la più longeva tra gli eventi di mezza estate del nostro territorio – dicono gli organizzatori –. L’ evento nasce negli anni ‘70 come momento di festa e di convivenza, grazie all’intraprendenza dell’allora vice parroco don Romano Vescovi e di un gruppo di ragazzi frequentati gli ordini di scuola media e superiore. Oggi molti dei ragazzi attivi alle origini sono presenti come organizzatori e preziosi collaboratori e danno vita ad una significativa continuità. E’ certo comunque che nel tempo la sagra si è connotata sempre più come un momento di forte aggregazione e cooperazione per l’intero paese. E’ questo l’aspetto che oggi maggiormente la contraddistingue e ne fa un incontro a 360°: ottima cucina, sport, musica dal vivo, artigianato locale, cultura e divertimento si intrecciano abilmente nelle tre serate ed esprimono l’identità di un’intera comunità". Attivi ogni sera il ristorante e anche la birreria. Non mancheranno tornei di calcetto saponato e di splash volley, i giochi in legno per i bimbi, performances dei gruppi musicali, la libreria e pesca di beneficenza. L’aspetto culturale trova risalto attraverso la mostra fotografica ‘Sguardi di vita’ che disegna il ritratto di Vezzano grazie ai volti delle persone ritratte dal vezzanese Michele Cepelli. Ad inaugurare la mostra (venerdì alle 21) sarà la testimonianza di Valeria Lusztig, scrittrice attiva nel mondo della comunicazione che, dopo un primo trapianto di polmoni reso necessario dalla fibrosi cistica, ha scalato insieme ad altre sette donne il Monte Rosa.

mat. b.