La 5^A dell’Iti si ritrova a tavola. Brindisi a 60 anni dal diploma

Ricordi divertenti, aneddoti, commozione per chi non c’è più, brindisi e buon cibo sono stati gli ingredienti della rimpatriata degli ex alunni della quinta A dell’Iti di Reggio, che sabato si sono riuniti all’Osteria Bacca Bianca per festeggiare il sessantesimo del diploma di Perito Industriale Meccanico, conseguito nell’anno scolastico 1962’63.

La classe nel 1963 era composta da 27 alunni, ma degli ex studenti ne sono rimasti 20, alcuni hanno anche problemi di salute, ma non manca la voglia di incontrarsi periodicamente per ricordare i bei momenti vissuti insieme.

Nell’occasione il comitato organizzatore ha predisposto una pergamena con la fotografia della gita di classe di quinta, i nomi di tutti i componenti la classe e i nomi dei presenti con firma autografa.

Il reggiano Enrico Cheli, oggi su sedia a rotelle, è riuscito ad essere presente grazie al trasporto garantito con un veicolo attrezzato dall’Auser di Castelnovo Sotto e Bagnolo.

L’incontro di solito viene preceduto dall’appello, ma il capoclasse Franco Aguzzi (di Carpi) era assente per motivi di salute: ma nei prossimi giorni la pergamena gli sarà consegnata direttemente da una delegazione di classe con gli auguri di tutti i compagni.

Erano presenti anche i reggiani Corrado Artoni e Carlo Bertani, Roberto Bertozzi (Novellara), Gianni Bolognesi di Gavassa, Florio Boni di San Bartolomeo, Tiziano Codeluppi di Santa Maria, Gianni Dall’Aglio (Castelnovo Sotto), il campeginese Corrado Ferrari, Pietro Montipò (Reggio), Giuliano Paluan (Casalmaggiore), Giuseppe Simonazzi e Giovanni Tirelli di Gualtieri.

Assenti anche Giorgio Bertolini di Cavriago, Ubaldo Bonezzi di Reggio, Rossano Grisendi di Barco, Sergio Olivi di Cadoneghe (Pd), Alfredo Rossi di Bazzano (Pr), Paolo Sartori (Formigine) e Pietro Montipò, che si è preso l’impegno di organizzare il prossimo incontro nella primavera 2024.

f.c.