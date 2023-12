La 76 Industrial Graphics parla indiano assieme a Decal In

Si espande... in Oriente la 76 Industrial Graphics, impresa con sede principale a Montecchio, diventata punto di riferimento internazionale per la decorazione di veicoli industriali, agricoli e macchinari. Decal In, la società controllata indiana, dal 12 dicembre diventerà 76 Industrial Graphics India. "L’operazione nasce come forte segnale di rafforzamento verso il mercato internazionale di riferimento. Nel percorso di costruzione di posizionamento dello stabilimento indiano, fondato nel 2013 con logiche produttive e di presidio di un paese in forte espansione, è oggi strategico come ponte per affermare il brand italiano verso un’area geografica ad altissimo potenziale per i mercati di applicazione principale: macchinari e veicoli per agricoltura e movimento terra, due ruote, arredo per esterno, elettrodomestici e macchine professionali per il settore horeca - afferma Fausto Mazzali, CEO di 76 - Vogliamo costruire il nostro vantaggio competitivo sempre di più grazie ad un approccio che ci vede fortemente in partnership con tutti i nostri stakeholders. Lavorare quotidianamente con realtà come Agco, Argo Tractors, Class, CNH, Immergas e Toyota vuol dire agire localmente ma pensare globalmente". 76 Industrial Graphics con oltre 90 persone sui due stabilimenti e 30 paesi serviti si appresta a chiudere il 2023 con il proprio record di fatturato nei 47 anni di attività, che vedrà superati gli 8 milioni di euro.