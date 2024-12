"La bambina manifestò attaccamento alle affidatarie"

"Quando arrivò nella nostra struttura, la bambina manifestò molta sofferenza per ciò che le stava accadendo". A parlare è Flavio Amico, uno degli ultimi testimoni della difesa sentiti la settimana scorsa nel processo sui presunti affidi illeciti di minori. Il teste, responsabile della comunità "Ca’ degli Angeli" che accoglie minorenni dai 10 ai 18 anni, ha riferito sulla storia di una bambina collocata a casa di una coppia, Fadja Bassmaji e Daniela Bedogni, accusate di presunti maltrattamenti verso di lei.

Dopo lo scoppio dell’inchiesta nel giugno 2019, la piccola fu trasferita nel centro gestito da Amico: "Lei manifestava attaccamento alle affidataria da cui era stata allontanata: le chiamava mamma. Diceva che voleva rivederle e si chiedeva perché tutto ciò stesse accadendo". E racconta che rimase "turbata" nel sentire "in una trasmissione tv il proprio nome e quello delle affidatarie". Sul caso-pilota della bambina nata da un giovane con difficoltà e da una 14enne, collocata dai nonni e poi da affidatari, si è soffermata la prima teste sentita, la logopedista Ilaria Orlandelli, in forze all’Ausl, che la seguì alle scuole primarie.

La neuropsichiatra Valentina Ucchino e la psicologa Imelda Bonaretti sono accusate di falso in concorso, il 26 marzo 2018, per aver omesso di riferire la loro "convinzione" che la minorenne subisse abusi sessuali in famiglia. La logopedista ha riferito: "Ucchino mi chiese di seguirla in ambulatorio: a volte la bambina parlava da sola, aveva un disturbo del linguaggio e appariva sregolata a livello emotivo. Poi lei andò in maternità e fu sostituita".

Riferisce di un incontro del 26 luglio 2016 in neuropsichiatria con un’assistente sociale da poco subentrata (non imputata): "Mi disse che doveva verificare un’informazione su una denuncia a carico del padre per un abuso commesso sul lavoro ai danni di una disabile: mi rimase molto impresso".

Infine, un’annotazione scritta dalla logopedista faceva riferimento al capire "se le voci sono tali o hanno fondamenti reali".

L’avvocato di parte civile ha depositato il decreto di archiviazione dell’accusa a carico del padre.

al.cod.