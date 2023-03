La band ucraina Davnia Kazka si esibisce per aiutare l’Ucraina

di Lara Maria Ferrari

Oggi pomeriggio alle 18, il teatro San Prospero di via Guidelli ospiterà la band ucraina Davnia Kazka che presenta "In concerto per la pace. Un aiuto per l’Ucraina", appuntamento promosso e organizzato dalla F.A.R. Famiglia Artistica Reggiana (ingresso a offerta libera).

Ha confermato proprio ieri la sua presenza al concerto anche il console ucraino Adrii Kartysh. Sul palco, insieme al gruppo, si esibiranno anche tre soprano. La band Davnia Kazka, che per effettuare il tour ha usufruito di un congedo per meriti artistici, propone un repertorio composto di molte canzoni popolari ucraine e un canzoniere d’autore, con una combinazione di ritmi antichi e moderni, caratteristici della regione di Volyn, da cui provengono i giovani musicisti. I Davnia Kazka, insieme alla fondazione di beneficenza Proxen, hanno intrapreso un tour nelle città e nei Paesi dell’Europa libera, che ora li sta portando a Reggio Emilia, per raccogliere fondi da destinare alle persone e alle città occupate e colpite dai bombardamenti, che oggi, a un anno dall’inizio del conflitto, versano in condizioni disperate a causa della guerra. Un appello di pace attraverso la musica, per questi giovani che al ritorno in patria, dopo i concerti, torneranno ad arruolarsi e a combattere. Attraverso il vostro aiuto supporterete la fondazione Proxen ad acquistare coperte e beni di prima necessità, per intere famiglie vittime della guerra, mezzi con i quali sostenere i soldati al fronte e portare loro viveri, attrezzature per il primo soccorso e molto altro materiale necessario, per aiutare e supportare i bambini orfani rimasti senza strutture di accoglienza, e famiglie prive ormai di una casa. Dopo la data reggiana, il gruppo è atteso a Marzabotto.

Per saperne di più, https:proxen.orgensupport-en