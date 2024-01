La banda accompagna l’ultimo viaggio di Umberto Borghi

Addio con la musica per Umberto Borghi, uomo di scuola e di cultura deceduto a 94 anni. Era stato anche tra i fondatori della Pro loco di Correggio e della banda di Prato. E proprio le note della banda hanno dato l’ultimo saluto a Borghi, ieri pomeriggio, nella basilica di San Quirino, alla presenza di amici, conoscenti, ex allievi, oltre al sindaco Fabio Testi con fascia tricolore, in rappresentanza delle istituzioni. Ai funerali – affidati all’agenzia Cabassi – presenti pure volontari della Pro loco, di cui Borghi era ancora presidente onorario. In questi giorni è stato ricordato l’impegno per storia locale, la cultura, la scuola del territorio, come insegnante e direttore didattico. Ma anche per la generosità che lo aveva portato, al compimento del suo novantesimo anno, ad annunciare il lascito della sua abitazione alla Fondazione Cuore Domani, che con la sua scomparsa ora potrà concretizzarsi. Nel 2013, inoltre, era stato insignito del titolo di cittadino benemerito di Correggio. Lascia le sorelle Letizia e suor Marta, nipoti e altri parenti. Proprio la famiglia ha voluto esprimere "sentita riconoscenza a tutto il personale del reparto di unità internistica multidisciplinare dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per la professionalità, umanità, la sensibilità, la preziosa e costante assistenza prestata al caro Umberto". Dopo la messa e l’omaggio musicale, il feretro è stato infine trasferito al cimitero correggese.

a.le.