La banda dei finti elettricisti colpisce ancora: furti in casa

Si sono finti elettricisti che dovevano effettuare alcune riparazioni. E con questa scusa sono riusciti a entrare in alcune abitazioni con l’intenzione di rubare. In almeno un paio di casi ci sono riusciti, portando via oggetti in oro, un computer, utensili da lavoro e attrezzi vari. Episodi che sono stati segnalati soprattutto a Guastalla – in particolare nella zona di Pieve e San Martino – ma anche a Gualtieri e Poviglio. Non si esclude che possa trattarsi della stessa banda di ladri, che ha agito nella Bassa tra la vigilia di Natale e i primi giorni dell’anno.

Con tute da lavoro, sembrano essere elettricisti, che fingono di controllare le linee esterne, per non destare sospetti. Poi, una volta fuori da sguardi indiscreti, si introducono nelle abitazioni temporaneamente incustodite, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Nella periferia guastallese sono stati visti allontanarsi a bordo di un furgone di colore bianco. Si tratta di almeno tre uomini, con uno di loro che resta all’esterno a fare da palo. In alcuni casi, pur sembrando tecnici all’opera, la loro presenza ha destato sospetti, con l’intervento di residenti che alla fine hanno convinto gli intrusi ad allontanarsi a mani vuote.

Già in passato il sistema dei finti elettricisti o finti tecnici del telefono aveva permesso a bande di ladri di effettuare sopralluoghi in vista di furti, come era capitato pure in una elegante abitazione alle porte di Guastalla, avvenuta dopo un falso controllo nella zona.