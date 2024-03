La Banda della Polizia di Stato lunedì in concerto al Valli

Il Rotary Club Reggio Emilia festeggia il suo 75° anniversario. E lo fa al Teatro Valli, lunedì prossimo – 11 marzo - alle 20.30, con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta da Maurizio Billi. La Banda della Polizia di Stato è una vera eccellenza nell’ambito delle orchestre di fiati, da oltre 90 anni sui palcoscenici italiani e non soltanto. In programma, un repertorio che spazia da Giacomo Puccini a Ennio Morricone, da Igor Stravinsky ad Astor Piazzolla. Insieme alla banda si esibiscono tre solisti: il violinista Giuseppe Gibboni - vincitore Premio Paganini 2021 - il soprano Federica Caseti Balucani e il tenore Cataldo Caputo. La serata è presentata dalla giornalista Federica Galli. "Il Rotary Club Reggio Emilia dal 1949 è una comunità di professionisti, imprenditori e cittadini uniti da valori di amicizia, etica e servizio - dice il presidente Giuliano Tagliavini – E con questa iniziativa intende esprimere la propria gratitudine alla città, celebrare i suoi 75 anni di servizio e rinnovare il proprio impegno a favore del territorio anche per il futuro". I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Valli oppure su Vivaticket.

Stella Bonfrisco