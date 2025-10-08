La banda delle auto di lusso. Rubate e rivendute all’estero dopo averle modificate

Rubavano auto di lusso, le modificavano per non renderle riconoscibili e le spedivano in container diretti agli Emirati Arabi, dove venivano vendute. Aveva base anche nella nostra provincia un gruppo criminale con propaggini internazionali che aveva creato un ingente giro di affari. Sono stati accertati i furti di un centinaio di macchine di valore, in prevalenza Range Rover, Lexus e Totota, soprattutto nel centro Nord, a Reggio – ma anche a Bologna, Parma, Milano, Cremona e Lucca – e in Spagna (a Marbella), per un valore di oltre 10 milioni di euro. Si muovevano con disinvoltura tra gli Stati, e anche i pagamenti ai complici avvenivano in modo fluido, attraverso la moneta digitale: le criptovalute.

L’indagine ’Palma’ è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo reggiano, col supporto della guardia civil spagnola (Uco-Unitad central operativa) e della polizia federale belga, sotto il coordinamento della Procura retta dal capo Calogero Gaetano Paci e del pubblico ministero titolare Francesco Rivabella Francia; più quello della quinta sezione del tribunale di Marbella, con il magistrato Laura Sanchez Diaz, e l’apporto di Eurojust.

Gli accertamenti, ha spiegato ieri Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo, sono iniziati nel febbraio 2024, "dopo aver notato un aumento in Val d’Enza delle auto rubate o cannibalizzate e lasciate in campagna".

I numeri. Sono finite sott’inchiesta 22 persone (più due società con sede a Parma), tutte dell’Est a parte un italiano: si tratta soprattutto di moldavi, ma tra le nazionalità d’origine figurano anche Ucraina, Russia, Bielorussia e Romania. Alcuni risultano domiciliati nella nostra provincia, a Sant’Ilario. Il giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per 14 persone, disponendo il carcere per 10 e i domiciliari per altri 4.

Ieri si è dato il via all’esecuzione del provvedimento del gip: sono state arrestate 9 persone, di cui 6 portate in carcere e 3 ai domiciliari. Sono state fatte 16 perquisizioni domiciliari: tra Spagna e Italia sono state trovate auto rubate, apparecchi elettronici per decodificare chiavi e aprire le macchine, nonché computer e cellulari. Il gip ha anche disposto il sequestro preventivo di oltre 2 milioni di euro: finora sono stati sequestrati 40mila euro in contanti e 170mila dollari in criptovalute Usdt corrispondenti a 146mila euro, trovate in un Exchange e ricondotti a un indagato. In Belgio ieri era in corso anche la perquisizione in una società di spedizione di auto.

I reati. La Procura ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere transnazionale dedita a furti di auto di lusso e dei loro componenti (parti di carrozzeria, pezzi meccanici ed elettrici batterie per alimentazione ibrida) e al loro riciclaggio, reati commessi sia nella nostra provincia sia nel Nord Italia, con diramazioni estere in cui erano coinvolti moldavi e russi che operavano anche in Francia, Spagna e Belgio. Il gip ravvisa la gravità indiziaria alla luce di diversi elementi: la "stabile organizzazione di persone e mezzi" e la sua "adeguatezza" a operare, "dimostrata dal numero di reati realizzati". A sostegno si citano intercettazioni telefoniche e ambientali, ad esempio quella del 24 settembre 2024 tra il presunto promotore, un moldavo 52enne, il suo braccio destro e un altro indagato che aspirava a entrare nel sodalizio e che si sarebbe occupato "di fare i giri e trovare le macchine"; il "capo" chiarì che loro "avevano un business importante, quindi quello che importava era che fossero macchine di lusso, molto costose!". La gestione del patrimonio sarebbe avvenuta attraverso intestazioni fittizie di beni e conti correnti, affidandosi alle madri e alle compagne dei vertici.

Il metodo. Il gruppo sarebbe stato alla continua ricerca di auto da rubare. In una captazione, risulta che alcuni indagati si muovevano in zona Marina di Pietrasanta: "Andiamo verso il lungomare che ci sono più possibilità". Spaziando tra Forte dei Marmi, Viareggio e Cortina, selezionavano le auto da rubare, poi le geolocalizzavano installando air tag, così da poterle colpire con calma nei parcheggi e anche nelle case dei proprietari. Le macchine venivano poi stoccate tra Reggio, Parma o Cremona in capannoni, sui quali sono stati apposti i sigilli, "ripulite" sostituendo i numeri dei telai e mettendo targhe false, clonate o illecitamente acquisite all’estero, poi portate ad Anversa in Belgio e spedite a Dubai (Emirati Arabi).