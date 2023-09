La banda delle nozze di comodo Latitante arrestato in Germania Estradato, è in carcere in Italia

di Daniele Petrone

L’ultimo della così battezzata ’banda delle nozze di comodo’ è stato arrestato in Germania e già estradato in Italia. Il 55enne, un vietnamita, era ricercato con un mandato europeo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina volta ad organizzare matrimoni “falsi” per ottenere permessi di soggiorni. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Reggio Luca Ramponi, città nella quale l’ufficio immigrazione e la squadra mobile della questura reggiana – coordinati dal sostituto procuratore Giulia Stignani (ora a Modena) – avevano scoperto il giro illecito nel 2020. Da allora era latitante; prima era stato intercettato a Milano, poi riuscì a far perdere le proprie tracce. Ma grazie alla collaborazione dell’Interpol, è stato rintracciato in terra tedesca.

L’operazione – grazie alla quale erano state scoperte nozze di comodo celebrate in Vietnam tra cittadini italiani e vietnamite che spesso non parlavano alcuna lingua comune e senza alcuna pregressa frequentazione da quanto scoperto collaborando con l’ambasciata italiana di Hanoi – aveva portato in manette, con le stesse accuse, anche una 55enne residente a San Martino in Rio e una 46enne abitante nel modenese, entrambe vietnamite, già condannate a 3 anni e due mesi. Così come anche alcuni dei finti coniugi erano stati condannati a pene dagli 8 mesi ai due anni.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la banda dei matrimoni fittizi reclutava persone indigenti alla Caritas, convincendole a sposarsi in cambio di denaro. Si arrivava fino a 12mila euro a matrimonio, pagate in due tranches, rigorosamente in contanti: 6mila alla partenza per il Vietnam e 6mila a cerimonia conclusa, con viaggio in aereo, vitto e alloggio garantiti.

Un giro d’affari stimato in 80mila euro dalla questura e che non si limitava solo all’Italia, ma all’intera area Schengen.

I permessi però non sono mai stati concessi – visti i sospetti fin dai primi riscontri – e non a caso gli agenti hanno riscontrato come alcune vietnamiti avessero provato a risposarsi più volte sempre con italiani per avere l’attestazione: i matrimoni infatti non erano certo destinati a durare. Sei i casi che gli inquirenti sono riusciti a portare alla luce, anche se in tribunale il giudice ne aveva ammessi cinque perché uno era saltato proprio per i ’benefit’, con i vietnamiti che non si accordarono sul pagamento del vitto e dell’alloggio.