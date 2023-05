La banda deve rinunciare al colpo

di Francesca Chilloni

Una notte strana ed intensa per carabinieri e vigili del fuoco, trascorsa a dare la caccia a ladri che hanno tentato di rubare bici di lusso e si è lasciata dietro una scia di veicoli rubati ed incendiati. Potrebbe trattarsi della stessa banda che prima attorno alle 3 ha agito a Sorbolo di Brescello (vedi articolo nella pagina della Bassa, ndr), poi è risalita lungo l’asse Val d’Enza o la strada provinciale 20 raggiungendo la frazione di Barcaccia verso le ore 5, dove ha tentato un furto fotocopia in in via Fratelli Cervi nel rinomato centro di vendita e manutenzione Madness Bike Shop, specializzato in Mbt, già oggetto in un passato recente due maxi razzie di costose bici. Sono stati degli automobilisti in transito che hanno consentito di mandare a monte il furto.

La pattuglia dei carabinieri di San Polo, infatti, attorno alle 5,20 si trovava lungo la via Fratelli Cervi quando è stata allertata da alcuni cittadini che hanno riferito di aver visto uomini armeggiare in prossimità del negozio e poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat Punto. La vettura (poi risultata rubata) è stata data alle fiamme e abbandonata a Montecchio in via dello Stramazzo, laterale della sp 12 a meno di un chilometro dal negozio di bici. Per spegnere il rogo verso le 5,30 sono intervenuti Vigili del fuoco con due mezzi, uno da Reggio e l’altro da Sant’Ilario. Intanto i carabinieri hanno condotto una serrata caccia ai malviventi, che però sono riusciti a dileguarsi nei campi. L’attività ricognitiva dei carabinieri sampolesi nel negozio ha consentito di appurare che i criminali avevano forzato la porta di ingresso ma che sono fuggiti prima di riuscire a rubare qualcosa.