La Bandessa Jingle Band anima il cuore della città

Entra sempre più nel vivo l’atmosfera natalizia in centro a Reggio.

Oggi dalle 17, con partenza da piazza Martiri del 7 Luglio, nel cuore della città, si esibisce la Bandessa Jingle Band, una marching band di Natale che attraversa le strade e le piazze del centro. In scena una formazione musicale con anni di esperienza sul campo, adatta a sfornare musica senza le consuete noie dell’amplificazione, ma con tanto vibrante sound.

La Bandessa Jingle Band porta da anni la propria musica acustica proponendo un variegato mix di generi. Durante il periodo natalizio si trasforma nella Jingle Band di Natale, indossando il tipico vestito di Babbo Natale e regalando, in forma itinerante, un repertorio prettamente a tema con musiche natalizie della tradizione e altre arrangiate in maniera più moderna. Inoltre, il centro storico si anima pure con lo spettacolo di luci, con la proiezione di giochi visivi sulle storiche torri di piazza Prampolini, coinvolgendo anche piazza Martiri del 7 Luglio, il parco del Popolo, piazza Gioberti, piazza Roversi, piazza Fontanesi, piazza San Prospero.

Non mancano, ovviamente, i mercatini di Natale, anche oggi allestiti in piazza Prampolini, con una esposizione di artigiani selezionati, in piazza San Prospero, fino a "Santo Stefano in festa" in via Emilia Santo Stefano.

Da segnalare inoltre la mostra di presepi alla chiesa di San Girolamo e Vitale, in via San Girolamo, con visite ogni venerdì, sabato e la domenica dalle 9 alle 18.

La cornice architettonica della chiesa accompagna il visitatore in un itinerario attraverso i suoi tre livelli.

a.le.