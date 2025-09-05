La bandiera con la ’E’ cerchiata. Esposta sul balcone del Comune

Da oggi e per tutta la durata del festival di Emergency 2025 la bandiera con la E cerchiata dei soccorritori sventolerà dal balcone della sede del Comune di Reggio in piazza Prampolini, all’ingresso di via Farini. La bandiera è stata consegnata ieri, dai volontari del festival al sindaco Marco Massari e all’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti. Inoltre, sulla facciata del Palazzo comunale, sarà esposto lo striscione ‘Questo Comune R1PUD1A la guerra’, per sottolineare l’adesione del Comune di Reggio alla campagna contro la guerra, ispirata all’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana. Fino a domenica, l’adesione della cittadinanza alla campagna di sensibilizzazione ‘Questa bandiera R1PUD1A la guerra’ si concretizza anche con l’illuminazione a luce rossa della fontana del Teatro Valli e nella proiezione nella sala del cinema Rosebud di un breve video a tema. Il Comune di Reggio, il cui gonfalone è decorato con la Medaglia d’Oro al valor militare per la Resistenza al nazifascismo, è infatti storicamente impegnato nella promozione dei diritti umani, della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale. Emergency, nei suoi oltre trent’anni di attività, ha fatto della cura delle vittime il proprio obiettivo umanitario e civile, mettendo al centro la persona senza alcuna distinzione né discriminazione.