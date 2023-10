"La bandiera di Israele sul Comune"

di Mauro Delbue*

Milano, giunta di sinistra, espongono dal Comune la bandiera di Israele colpita a morte 1000 volte con un vile e barbaro assassinio di ragazze, ragazzi e bambini (in un kibbutz hanno trovato neonati con la testa tagliata). Perchè a Reggio no? Una solidarietà con un popolo lacerato dal dolore e provocato da un antisemitismo di stampo nazista non sarebbe degno di un passo nella direzione indicata anche da Bruxelles? E magari di una manifestazione di solidarietà e di sostegno come quella opportunamente promossa dal Comune per condannare l’aggressione della Russia all’Ucraina? (...)

* ex parlamentare socialista