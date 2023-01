"La bandiera fu un atto politico militante Ma la rivoluzione venne svolta dai borghesi"

"La bandiera è un programma politico. Direi ’militante’". Non fu cosa per cuori deboli, insomma, quel 7 gennaio 1797. La genesi del Tricolore porta con sé un ribaltamento dell’ordine costituito che ha creato a un mondo nuovo. Non fu, insomma, una rivolta coi guanti di velluto. Seppure fosse, questo sì, un moto sospinto da una classe borghese. Ne abbiamo parlato con il professor Matteo Al Kalak, docente di Storia moderna all’Università di Modena e Reggio, esperto delle vicende estensi. Professore, il ducato estense era pronto ad accogliere l’ondata rivoluzionaria napoleonica? "Da almeno mezzo secolo c’era anche nel ducato estense, come nel resto degli stati italiani, un moto di cambiamento molto spiccato. Si erano fatte molte riforme negli anni ’70 e ’80 di carattere giurisdizionale, di stampo illuministico. La ventata di novità aveva già dato effetti. Due i vettori principali: il recupero del potere a favore del sovrano a discapito del feudalesimo, per rendere più efficaci le sue azioni, e la rimozione dell’ostacolo più forte che era il potere della Chiesa cattolica. Sanità e istruzione dovevano tornare sotto il controllo del ducato". Quali erano i ’luoghi’ della rivoluzione a Reggio e Modena? "Nel caso degli estensi, se c’era un luogo dove maturavano queste idee, più...