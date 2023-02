La Bardiani corsa via dal sisma: "Sembrava non finire mai"

La terra che vibra con un’intensità spaventosa per un lasso che pare non finire mai, il terrore, il suono delle sirene che squarcia la notte. Poi i convogli che ininterrottamente portano i soccorsi, l’interminabile fila dei mezzi che conducono in salvo i sopravvissuti. In Turchia, nella parte meridionale affacciata sul Mediterraneo, la squadra ciclistica reggiana Green Project Bardiani Csf Faizanè ha vissuto il terremoto che ha devastato il Paese. "È stato terribile, pazzesco. Ci trovavamo nella cittadina costiera di Alanya in previsione del Tour locale, che avrebbe dovuto partire ieri e concludersi domenica. Erano le 4,15 del mattino quando una scossa ci ha svegliato. È stata fortissima, è durata un minuto, sembrava non finire mai", racconta il direttore sportivo Alessandro Donati, rientrato l’altro ieri con la squadra, dopo un itinerario a contatto con gli scenari della distruzione. "Sono originario di l’Aquila, ho già vissuto le conseguenze del sisma, ho subito capito che si trattava di qualcosa di molto grave. Una volta usciti dall’albergo abbiamo raggiunto il lungomare per metterci in sicurezza. La situazione è immediatamente sembrata difficile: eravamo dove passa la strada principale, a circa 300 chilometri dalla zona più colpita, abbiamo visto lunghe colonne di mezzi di soccorso, mentre dalla direzione opposta arrivavano camion di superstiti".

La Green Project Bardiani avrebbe dovuto prendere parte al Tour di Antalya, una classica di quattro tappe nel sud della Turchia. C’erano i giovani ciclisti Luca Colnaghi, Omar El Gouzi, Alessio Martinelli, Alessandro Nieri, Giulio Pellizzari, Jared Scott, Enrico Zanoncello e i massaggiatori e meccanici Carlos Cortes, Antonio Tarducci e Andrea Zanardini. Alessio Martinelli, classe 2001, ricorda il mattino seguente: "Le notizie che arrivavano erano tragiche. Negli occhi della gente c’era la paura, i negozi erano chiusi. L’organizzazione ha annullato la corsa, dandoci una mano per il rientro. Nel frattempo continuavano le scosse e le colonne di soccorso da Alanya. Abbiamo tranquillizzato le nostre famiglie e lasciato l’albergo martedì, i voli interni erano inizialmente cancellati. Abbiamo fatto un lungo trasferimento per raggiungere Antalya e da lì, quando sono ripresi i collegamenti aerei, abbiamo raggiunto Istanbul. Dalla capitale siamo rientrati mercoledì a Bologna, ma quanta apprensione. È stato un viaggio interminabile, accompagnato da molte altre scosse". La squadra ora sta cercando di tornare alla normalità. A breve la ripresa degli allenamenti in vista di una doppia, impegnativa trasferta negli Emirati Arabi e in Ruanda.

Massimo Tassi