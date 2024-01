La Bassa assediata dai vandali. Il raid alla motonave Stradivari è solo l’ultimo di una lunga scia

Ha destato parecchio scalpore la lunga serie di vandalismi, furti e danneggiamenti avvenuta a Boretto nei giorni delle festività natalizie e di Capodanno. Danni ingenti alla motonave Stradivari, ancorata al lido Po, con estintori svuotati negli spazi interni, vetri rotti, poltroncine gettate nel fiume. Ora si cerca di correre ai ripari con sistemi di sicurezza e di allarme più sofisticati, mentre si spera che le immagini delle telecamere piazzate al lido possano consentire alle forze dell’ordine di individuare i responsabili.

"Cercheremo di potenziare il sistema contro furti e intrusioni, dopo questo grave episodio", confida Giuliano Landini, capitano della motonave Stradivari, molto amareggiato. Non si esclude dietro questo raid possano esserci gli stessi giovanissimi che nei giorni precedenti si sono resi protagonisti di altri episodi sgradevoli tra vandalismi e furti vari. Sono stati perfino ripresi dalla videosorveglianza pubblica mentre piazzano cassonetti sulla strada per fermare le auto in transito, saltando perfino sul cofano di una vettura, per poi fuggire via. Comprensibile lo sfogo sul web di un cittadino di Boretto: "Gente che ruba nelle case, ragazzini che fanno dispetti e spaccano cose, minorenni che fermano auto e calciano il cofano, ladruncoli che entrano in locali per rubare oggetti, malviventi che devastano magazzini pieni di roba. La vita è diventato uno stare attenti a tutto, vivendo con la paura che possa sempre succedere qualcosa, pregando che non ti facciano del male. Mi dispiace molto di vivere in questo terrore".

Il sindaco Matteo Benassi, come già scritto nei giorni scorsi, ha presentato denuncia ai carabinieri per i vandalismi. E sembra essere ottimista sulla possibilità di identificare alcuni degli autori. I primi accertamenti sembrano essere orientati in questo senso.

Atti vandalici non sono mancati a Gualtieri, dove nei giorni scorsi qualcuno ha staccato e danneggiato le formelle affisse in centro storico per ricordare luoghi e personaggi del passato che si trovavano negli spazi indicati. Un progetto di valorizzazione del "borgo" attraverso fondi raccolti tra privati cittadini.

A Capodanno non solo botti pirotecnici in cassonetti con danni e incendi. A Campagnola qualcuno si è "divertito" pure a imbrattare le pareti esterne del municipio con spray colorato. Anche in questo caso sono state avviate indagini, favorite dalle immagini della videosorveglianza presente sulla riqualificata piazza Roma.

Vandalismi anche tra Poviglio e Castelnovo Sotto, con autovetture in sosta imbrattate con spray nero, luminarie natalizie strappate via da alcune recinzioni di abitazioni private, i soliti botti esplosi nei cassonetti con inevitabili danni. Mentre il grande presepe in piazza Garibaldi a Correggio è stato derubato del Bambinello e di una pecorella. Anche in questo caso si tratterebbe di un blitz di giovanissimi.

Infine a Rio Saliceto, il sindaco Lucio Malavasi, ha emesso un’ordinanza che viene l’accesso ai parchi pubblici del paese proprio per evitare assembramenti e occasioni di vandalismo per baby gang, dove una serie di episodi negativi che hanno riguardato tavoli in legno e panchine, fino alla distruzione di un distributore automatico di bevande e merendine, con relativo furto di denaro. Un’ordinanza con validità fino a domani. "Ma che non basta per affrontare questo fenomeno. Mi confronterò in paese con la parrocchia, le associazioni, i genitori, per trovare anche soluzioni che non siano solo sanzioni. Ci impegneremo per favorire iniziative anche a livello sociale e maggiori controlli".