La Bassa reggiana avvolta dalla musica. Ecco tutti i concerti

Stasera alle 20,30 al lido Po di Guastalla è in programma un concerto di musica classica, ’Contrappunto per cuori fuori tempo. Ballata notturna in dodici tappe per un cavaliere smarrito tra amore e follia’. Si esibiranno Anna Vezzani alla chitarra, Luigi Pagliarini tenore e clarinetto, le soliste del Coro Adorno di Reggio (Raffaella Riga, Cinzia Montanaro, Pamela Ragazzini) con l’ingresso gratuito.

Alle 21 invece nella chiesa della Madonna, a Castelnovo Sotto, si esibisce il coro dei genitori delle scuole locali, con ’Incanti di comunità’, per la direzione di Ilaria Cavalca e la partecipazione del coro Vocinsieme di Gattatico.

Alla festa del Pd, nell’area ricreativa di via Fazzano a Correggio, stasera il concerto-tributo a Vasco Rossi con gli ’Strani animali’, oltre al ballo liscio con l’orchestra Massimo Budriesi.

Alla festa della birra a Reggiolo stasera il party musicale ’Papeete Beach Tour’ con dj Nicola Schenetti in consolle, con "voice" Fabio Gatti.

a.le.