La Bdl supera Modena

Giornata di hockey su pista interessante, con gare che stavano per presentare grosse sorprese, anche se poi nel finale le "gerarchie" sono state ristabilite e non sempre in favore dei reggiani.

In Serie A2, la Bdl Minimotor supera il Modena per 4 a 3, dopo essere stata sotto 0-2 all’intervallo. Poi la reazione della truppa di Granell, avanti 3 a 2 con Righi, Menendez e Tudela; nuovo pareggio modenese e rete decisiva di Casari a 2’ dalla fine.

Correggio in pista con Salines, Menendez, Righi, Casari, Tudela; Holban, Cinquini, Caroli, Federico e Manuele Pedroni.

Al Centro Palmer Scandiano ne capitano di tutti i colori in casa della capolista Breganze che alla fine vince 5 a 4. A 42 secondi dalla fine, avanti Breganze 4 a 3, ma Scandiano toglie il portiere e inserisce il quinto uomo di movimento. Arriva subito il pareggio di Roca, rientra il portiere Raveggi, ma poi c’è il decimo fallo rossoblù che manda il Breganze sul dischetto del tiro diretto. Raveggi para su Posito e allontana, Posito lo ostacola pattini contro gambali, mentre Tagliapietra segna col portiere reggiano in terra. Partono le proteste che portano però solo all’espulsione dello stesso Raveggi e di Busani, ma… col Var questo gol sarebbe stato annullato.

Scandiano con Raveggi, Busani, Deinite (1), Roca (1), Barbieri; Stefani (1), Beato, Herrero (1) e Vecchi.

In classifica, Correggio secondo, Scandiano terzo.

Serie B: Mirandola-Italplastics Correggio 2-4 con reti reggiane di Mangano (2), G. Holban (1) e Ferretti. Rotellistica Sasco Scandianese-Roller Scandiano 2 a 1 con reti di Giardina, Consigli per la Sasco e Berti per il Roller. Minimotor Correggio-Pesaro 6-3 con doppiette di Castiglioni, Pedroni e M. Holban. In classifica, Minimotor prima a 21 su Rotellistica a 18.

c.l.