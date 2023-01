La befana danza col fuoco tra fachiri e acrobazie

Sono numerosi gli eventi oggi in programma tra feste e spettacoli dell’Epifania reggiana.

· Reggio.• Alle 20,45 nella chiesa dei Cappuccini in via Ferrari Bonini "Concerto di festa", brani sacri di Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Mozart, Rossini, Mascagni, direzione artistica e musicale di Mattia Peli, voci di Astrea Amaduzzi, Diana Corradini e Arianna Richeldi. Ingresso a offerta libera, ricavato per la mensa del povero.

· Cavriago. Al Multisala Novecento alle 10,30 cartone animato "Yakari. Un viaggio spettacolare", in attesa dell’arrivo della befana con il suo carico di calze piene di dolci per i bambini.

· Sant’Ilario. Alla chiesa di Santa Margherita a Calerno alle 21 concerto d’Epifania, corale Nostra Signora di Fatima diretta da Loris Tamburini, coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti, Anelio Bosio alle percussioni e Antonio De Vanna al pianoforte.

· Castelnovo Monti. In teatro alle 17 va in scena "La pastora" di Ilaria Gelmi, racconto di solidarietà legata alla Natività, narrata da una pastora che scorge il bimbo appena nato in una stalla al freddo.

· Gattatico. Al Fuori Orario a Taneto stasera "The Rocky Horror Gold Power Show", ’Befana’ alternativa per una notte in stile hollywoodiano, Gold Power è una serata #LGBT+, animazione della band femminile delle Snei Ap, accompagnata da ospiti musicali a sorpresa.

· Correggio. Arriva la Motobefana, quest’anno statica, senza la parata in centro, per motivi di sicurezza. Non mancheranno però le moto addobbate con befane di ogni tipo tra le esposizioni di veicoli a due ruote moderni e d’epoca, ritrovo dalle 8,30 e premiazioni verso le 12,30.

· Villa Minozzo. Nel pomeriggio festa della befana in piazza della pace.

· Ramiseto. Alle 14,30 festa della befana alla pista di pattinaggio a Ramiseto, oltre che in centro a Cinquecerri.

· Reggiolo. All’auditorium Fellini alle 16 lo spettacolo per bambini e famiglie "La befana in viaggio nel tempo" con La Bottega dell’Allegria.

· Bagnolo. Le calze coi dolci per bambini arrivano in piazza Garibaldi.

· Guastalla. Nel pomeriggio spettacolo Amore Cosmico in piazza Mazzini, seguito alle 17,30 in teatro dal concerto natalizio del corpo filarmonico Bonafini.

Antonio Lecci