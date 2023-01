La Befana è arrivata in tutta la Provincia

Feste dell’Epifania si sono svolte in tutto il Reggiano. Folla in centro a Correggio per il ritorno della Motobefana, alla sua edizione numero 68, senza la tradizionale sfilata ma con esposizione statica di centinaia di moto, di cui molte "truccate" in tema con l’Epifania.

Musica, danze, divertimento e premiazioni hanno completato la riuscita festa.

Successo anche per lo spettacolo di fuochi e luci realizzato ieri in centro storico a Reggio, con un folto pubblico a seguire lo show.

A Cavriago la simpatica vecchina ha portato doni ai bambini radunati al Multisala Novecento per assistere a un film d’animazione. A Guastalla, davanti a palazzo ducale, è andato in scena lo spettacolo "Amore cosmico" de La Cortigiana Zingara, impegnata in una rappresentazione tra giochi di fuoco, bolle di sapone, giocoleria, per un racconto dedicato ai temi dell’ambiente e della salvaguardia della natura.

A Bagnolo le befane sono arrivate a bordo di coloratissime Fiat 500. Festa dell’Epifania molto riuscita anche a Rio Saliceto. E stamattina al circolo Quaresimo di Codemondo si attende la befana di Campagna Amica di Coldiretti, tra storie, racconti, filos e un mini luna park per i bambini.

Befana musicale a Cortogno, dove c’è stata vera festa.