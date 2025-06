La bella gioventù e il successo dei Parrock Games

La scorsa settimana la piazza di Sant’Ilario si è trasformata in un grande palcoscenico di festa, accoglienza e vitalità. Per cinque sere consecutive, l’ormai immancabile appuntamento con i Parrock Games ha attirato centinaia di persone ogni sera, confermandosi un vero e proprio evento di riferimento per la comunità locale. Musica, sport, buon cibo e tanto entusiasmo hanno animato la piazza, grazie all’instancabile impegno dei giovani della parrocchia di Sant’Ilario. Sono stati proprio loro i protagonisti dietro le quinte (e non solo): ragazzi e ragazze che si sono messi a disposizione con passione e spirito di servizio, curando ogni dettaglio dell’organizzazione. Dai baristi ai cuochi, dai camerieri ai volontari per la sicurezza, tutti hanno lavorato con un comune denominatore: sorriso, gentilezza e grande senso di responsabilità.

"In un’epoca in cui troppo spesso i giovani vengono descritti come disinteressati o apatici, i ragazzi santilariesi hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: “Noi ci siamo!” – dicono gli organizzatori –. Con il loro esempio, hanno dimostrato che la partecipazione e il desiderio di costruire qualcosa di bello e condiviso sono più vivi che mai". Ogni sera i tavoli del ristorante sono andati esauriti, il bar è stato frequentatissimo e le serate sono state scandite da musica coinvolgente.

Grande successo anche per i tornei sportivi, seguiti da un pubblico caloroso e partecipato, con squadre provenienti anche da fuori provincia. Sfide avvincenti, tifo acceso, premiazioni finali e, naturalmente, tanta festa. Un evento che ha saputo unire generazioni, rafforzare legami e valorizzare l’impegno giovanile. Un modello da sostenere e replicare, per continuare a costruire una comunità viva, inclusiva e partecipata.