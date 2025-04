La benedizione del questore: "Potremo concentrarci su altre zone della città"

"L’Esercito sarà in costante contatto con la nostra sala operativa". Il questore Giuseppe Maggese illustra nei dettagli le modalità tecnico-operative del presidio dei militari che da oggi partirà in zona stazione a Reggio. E soprattutto chiarisce quali sono i limiti d’azione del contingente che spesso sono poco conosciuti dai cittadini che ripongono aspettative altissime.

"I militari – spiega il questore – fanno parte dell’ingranaggio della pubblica sicurezza, ma non di polizia giudiziaria. Hanno un ruolo in primisi di sorveglianza. Ma non li vedremo, tanto per capirci, correre dietro a tutti i criminali. Possono chiedere però i documenti alle persone per un controllo e altresì intervenire nell’immediatezza di fatti gravi trattenendo se possibile i responsabili. Allertando però subito le forze di polizia. Allora noi o i carabinieri interverremo a seconda del piano coordinato che ogni giorno assegna la competenza specifica di un luogo di presidio della città".

Maggese si dice "speranzoso e fiducioso. Anche se i risultati andranno visto sul lungo periodo, crediamo di poter ottenere due effetti positivi. Il primo sotto il profilo della percezione: il presidio fisse ha caratteristiche dissuasive e che portano i residenti a sentirsi più sicuri nella zona in cui agiscono i militari. Il secondo, per noi fondamentale, è che grazie alla vigilanza dinamica dell’Esercito che col mezzo potrà spostarsi lungo l’area della stazione ferroviaria, potremo concentrare i nostri uomini altrove. La presenza continuativa dei militari ci dà il vantaggio di poter intervenire con modalità mirate e specializzate laddove succedesse qualcosa, un aspetto molto più incisivo rispetto a passaggi estemporanei o presidi orari".

Il questore poi ribadisce di non aspettarsi che i militari possano risolvere tutti i problemi che affliggono il quartiere stazione. "Lo stesso Esercito – premette – dovendo svolgere una funzione di sorveglianza dinamica non potrà essere ubiquo su tutto il quadrante, ma comunque garantirà un controllo sistematico dalla fascia pomeridiana agli orari notturni, che siamo sicuri ci aiuterà. Il primo periodo sarà utile anche come fase sperimentale, poi ci si confronterà in Prefettura nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per apportare eventuali correttivi in corsa". Infine, Maggese concorda col prefetto Cocciufa sul lavoro che occorre mettere in campo nella sfera socio-sanitaria. "Le forze dell’ordine intervengono sulla punta dell’iceberg, ma bisogna essere in grado di andare alla radice. Come ho già detto di recente, il fenomeno del consumo di crack è un’emergenza che deve essere affrontata a più livelli".

Daniele Petrone