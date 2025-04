La benedizione inusuale: "Gli donammo sei forme di Parmigiano Reggiano"

"Lo chiamano il formaggio di Dio, e quel giorno capimmo perché". Umberto Beltrami, presidente del consorzio ’Bibbiano la Culla’, ricorda con commozione l’incontro con Papa Francesco, avvenuto nel dicembre del 2015. Un ricordo che oggi, alla notizia della sua scomparsa, torna vivido e profondo: "Con noi portammo sei forme di Parmigiano Reggiano per i poveri, marchiate con la parola ’Formadio’ e il sigillo di Matilde di Canossa. Il Papa le benedisse due volte, per permetterci di scattare meglio le foto. Un gesto non scontato".

Il viaggio partì da Bibbiano, la ’culla’ storica del Parmigiano Reggiano, dove – secondo la celebre Pergamena di Marola del 1159 – si trovano le prime tracce scritte di un formaggio a lunga stagionatura, il ’formadio’, ritenuto l’antenato dell’attuale Re dei formaggi. Proprio attorno a questa origine nacque l’idea di un gesto solidale: portare in dono al Papa sei forme in occasione dei 900 anni dalla morte di Matilde di Canossa, sepolta in San Pietro e figura chiave per la nascita di questo prodotto. "Con l’aiuto degli storici – racconta Beltrami – approfondimmo questa tradizione. Dato che questo formadio veniva chiamato anche il ’formaggio di Dio’, con l’aiuto dell’allora monsignor Tiziano Ghirelli decidemmo di stampare questa sigla, insieme al sigillo di Matilde, su sei forme (una per ciascun caseificio del consorzio) e portarle in dono al Vaticano".

La delegazione reggiana – circa 150 persone tra cui l’ex sindaco di Bibbiano, allevatori e rappresentanti dei sei caseifici (Centro Ghiardo, Scalabrini, Paverazzi, Dotti, Nuova e Moderna) – arrivò a Roma con le forme stagionate 24 mesi. Ma l’ingresso non fu semplice. "Ci fermarono per i controlli – ricorda ridendo Beltrami –. Avevamo i coltelli per aprire il Parmigiano davanti al Papa, ma non ce li lasciarono passare". L’incontro con Francesco invece fu breve ma intensissimo. "Eravamo tra gli oggetti destinati alla benedizione. Il Papa arrivò, sorrise, guardò le forme come se fosse divertito da quello che avevamo fatto. E poi, quando l’ex sindaco gli chiese un’altra foto di fianco al Parmigiano Reggiano, con la sua solita semplicità disse di sì. Benedisse ancora. Si concedeva a tutti, senza distinzioni. Si capiva che voleva essere presente. Aveva una fede così limpida da renderlo immediatamente vicino a tutti. Lo si percepiva solo guardandolo in faccia". Le sei forme oggi sono diventate un simbolo di quel ponte tra terra e spiritualità che Francesco sapeva costruire come pochi. "Quello che colpì tutti noi – chiude Beltrami – fu la sua disarmante umanità. In mezzo alla gente era a casa. Si vedeva che credeva in quei gesti, anche piccoli, umili. E noi, con quelle forme, abbiamo avuto l’onore di vederlo felice".

e.b.