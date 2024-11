La beneficenza va di corsa: "Più si gira e più si dona"

Tricolore Sport Marathon, Uisp Reggio Emilia e Cooperatori Asd hanno creato un’iniziativa a scopo benefico a favore delle popolazioni reggiane alluvionate denominata "Più si gira più si dona". Il ritrovo è per domenica mattina alle 9 presso la pista Giannetto Cimurri in zona aeroporto. In pratica si tratta di girare in pista, pagando una… "tassa": 1 euro a giro per camminatori e podisti (massimo 15 euro), 30 centesimi a giro per i ciclisti (ammessa qualsiasi bicicletta) anche qui con un massimo di 15 euro. La pista di un chilometro circa sarà divisa in due corsie, interna per podisti, esterna per ciclisti: è possibile effettuare anche un solo giro.

Ma eccoci all’agonismo con le classifiche delle gare scandianesi: nella supermaratonina di km 24, primo Jacopo Mantovani in 1h.24’31’’ su Fabio Lusuardi in 1h.26’24’’e Roberto Ferretti; tra le ragazze, Alessia Rondoni (Corradini) in 1h.41’51’’ su Caterina Filippi e Ramona Ferrari. Nel giro dei colli, km 9,7, vince Abdelilah Ait Nakhli in 32’19’’ su Manuel Cecchini a 36’’ e Salvatore Franzese a 48: tra le ragazze s’impone Francesca Cocchi (Corradini) in 36’38’’ su Francesca Badiali a 1’09’’, Martina Cornia, Rosa Alfieri e Carlotta Denti. Isabella Morlini di Atletica Reggio ha vinto nel parmense lo Short Winter Tarsogno Trail (12 km, d+ 450m) in 58’37’’.

Nella foto Carri, la partenza della gara.

c.l.