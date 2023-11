La Bergamasco presenta ’Un corpo per tutti’ poi si sposta al Teatro Ariosto per mettere in scena ’La Locandiera’

Doppio appuntamento oggi con Sonia Bergamasco: attrice, regista, musicista e scrittrice.

Alle 18 è al Ridotto del Municipale per Finalmente Domenica Off e presentare il suo libro "Un corpo per tutti", in dialogo con Massimo Marino (ingresso libero). "Il mestiere dell’attrice è sicuramente una professione, ma è anche qualcosa di piú. - dice Sonia Bergamasco. - Perché dà voce alle storie di tutti. Un corpo per tutti, un testimone". Alle 20.30, al Teatro Ariosto, Sonia Bergamasco è Mirandolina, protagonista de"La locandiera" di Carlo Goldoni, in ultima replica. A dirigerla Antonio Latella, tra i più importanti registi della scena teatrale. Con Sonia Bergamasco c’è Ludovico Fededegni: il Cavaliere di Ripafratta, che con lei aveva già condiviso il palcoscenico in "Chi ha paura di Virginia Wolf", sempre con la regia di Antonio Latella. Ortensia è interpretata da Marta Cortellazzo Wiel, il Marchese di Forlimpopoli è Giovanni Franzoni, il Conte di Albafiorita è Francesco Manetti, il cameriere Fabrizio è Valentino Villa, Dejanira è Marta Pizzigallo e Gabriele Pestilli interpreta il servitore. Biglietti interi 25 e 20 euro.

s. bon.