La Berti madrina del festival enogastronomico

Sembra una risposta a Roberto Salati, che nell’articolo qui sopra si lamenta per l’assenza di eventi che valorizzino le eccellenze reggiane, ma ovviamente non lo è. Un caso fortuito. La giunta proprio ieri ha ricordato il ritorno dell’evento ‘Cibo e gente dell’Emilia’, in programma il 6, 7 e 8 ottobre prossimi. Un evento tanto ’local’ da essere patrocinato da Orietta Berti, che ha recentemente pubblicato anche un libro con le sue ricette ispirate alla tradizione emiliana. Sarà infatti l’usignolo di Cavriago ad aprire venerdì sera alle 18.30 la manifestazione. Insieme a lei, sul palco di piazza Prampolini, ci sarà lo chef stellato Andrea Incerti Vezzani (Ca’ Matilde) per raccontare, in un inconsueto duetto, "il loro erbazzone".

Prodotto protagonista dell’evento, assieme ad altre delizie locali come i cappelletti, l’erbazzone è candidato a entrare a breve nelle grande famiglia delle Dop e Igp della Regione.

"E’ la torta per eccellenza dei reggiani, la merenda che ci accompagna fin da bambini e ci ricorda tanti momenti in famiglia e di festa – ha detto l’assessore regionale Alessio Mammi – E’ anche un piatto di grande eccellenza, molto amato anche fuori dai confini provinciali. E’ per questa ragione che abbiamo pensato di intraprendere il percorso perché possa acquisire la denominazione Igp a tutela del prodotto, con un proprio disciplinare produttivo".

A partire dalle 18.30 il venerdì e dalle 9 il sabato e la domenica piazza Prampolini si riempirà di profumi e sapori. La stessa piazza accoglierà uno spazio in cui ragionare di cibo, tradizioni, ma anche futuro e innovazione. Il primo appuntamento è per sabato alle 16.30: "Gustonauti: sapori, tradizioni e futuro della cucina reggiana" ne parlano: l’assessora Mariafrancesca Sidoli con il professor Andrea Pulvirenti di Unimore, Alessandro Medici della cantina Medici Ermete e figli, Luca Manfredi, presidente regionale AIS Emilia, Anna Marmiroli, delegata per l’Accademia italiana della Cucina e i rappresentanti dell’Accademia dell’Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e dell’Associazione del cappelletto reggiano.