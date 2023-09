La Biblioteca Maldotti riapre al pubblico . Terminati i lavori strutturali, si pensa al digitale

Dopo oltre un anno di chiusura forzata per lavori, riapre la storica Biblioteca Maldotti, in centro a Guastalla. Domenica 17 settembre alle 16.30 riaprono gli spazi culturali e storici di uno ’scrigno di tesori’. Programmati subito dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia, i lavori di adeguamento antisismico sono cominciati l’anno scorso per un costo di 250 mila euro e sono terminati alla fine di luglio di quest’anno. A questi lavori è stato necessario aggiungere il rifacimento di un’ampia falda del tetto (i cui costi sono stati sostenuti dalla Fondazione Maldotti attraverso un mutuo) che provocava infiltrazioni nei locali al primo piano della biblioteca, nella Sala ’della Congregazione’, con grave danno per la struttura e il rischio di danneggiare i preziosi volumi che vi erano ospitati. Dalla fine di luglio sono cominciati i lavori di ripristino dei volumi e dei quadri che dalla Biblioteca erano stati spostati nell’antistante Palazzo Fracassi, per permettere i lavori del cantiere. Sono stati spostati oltre diecimila volumi, di cui 3.242 antichi, più di mille registri di archivio, circa 500 oggetti d’arte, tra cui dipinti, stampe, disegni, sculture. Il direttore Ivan Cantoni, con le bibliotecarie Lorenza Pavesi, Alice Setti e un gruppo di volontari, ha movimentato tutti i materiali sotto il costante controllo di un restauratore indicato dalla Soprintendenza. Durante la chiusura sono stati restaurati pure alcuni quadri, grazie al contributo di aziende come Smeg, Padana Tubi, Tutto per l’Imballo e dottor Luigi Conti. Il visitatore potrà ammirare anche alcuni quadri e stampe che finora erano custoditi nel magazzino del primo piano. Inoltre, sarà ampliato l’orario apertura al pubblico rispetto al passato, permettendo a visitatori e studiosi di accedere con più facilità a servizi e materiali della Maldotti. E si sta lavorando a un progetto di digitalizzazione e all’inventario del patrimonio storico e culturale presente nella struttura. In occasione della riapertura, domenica, è prevista una visita guidata alla biblioteca di corso Garibaldi.

Antonio Lecci