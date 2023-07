"La biblioteca non è affatto chiusa Anzi apre più spesso"

Caro Frequentatore (come lei stesso si firma in una lettera sul Carlino Reggio) della Biblioteca municipale Panizzi,

non scherziamo, qui nessuno snobba la lettura, tanto meno l’Istituzione di via Farini. E restiamo ai fatti: la Panizzi non ‘chiude’ in luglio e agosto. La nostra biblioteca è aperta tutte le mattine di luglio e agosto, mentre il martedì e giovedì, per la prima volta e a differenza di quanto accaduto in precedenza, fa orario continuato ed è quindi aperta anche al pomeriggio.

Va rimarcato che Biblioteca aperta in agosto significa che è aperta tutti i giorni lavorativi di agosto, compresa la settimana di Ferragosto.

Tra giugno e luglio inoltre sono state programmate cinque aperture serali straordinarie, cioè fino alle ore 23.30, in coincidenza con eventi culturali nella stessa Biblioteca.

Non facciamo mistero del fatto che queste scelte, del tutto assenti in altre città capoluogo, comportino un impegno assai significativo sul piano gestionale, organizzativo e delle risorse, anche perché nel bimestre estivo garantiamo gli stessi standard di qualità degli altri mesi dell’anno, nonostante le turnazioni legate alle ferie.

D’altro canto, la verifica attenta dell’andamento delle presenze nei pomeriggi di luglio e agosto alla Panizzi segna negli anni un numero esiguo di frequentatori pomeridiani.

Annalisa Rabitti

assessora alla Cultura