La bilancia sorride ai granata: 9 trionfi contro gli ‘aquilotti’

Sono 20 i precedenti interni tra Reggiana e Spezia, sfida molto sentita tra le tifoserie, e in ben 9 occasioni i granata hanno portato a casa la vittoria, contro 8 pareggi e 3 sole sconfitte. Nel 1988/89, dopo lo 0-0 del "Picco", il Mirabello ospita un 3-0 che spiana la strada verso la Serie B agli uomini di Marchioro: gara molto "calda", sospesa per diversi minuti dopo un lancio di oggetti in campo, col portiere Facciolo colpito al naso da una biglia ma, non appena si ricomincia a giocare, lo Spezia viene annichilito dalla rete di Ginelli e dalla doppietta di "Pennellone" Silenzi.

Si passa poi al nuovo millennio e, nel 2000/01, Cherubini e Mussi, insieme alle parate di Squizzi, regalano il blitz in Liguria col punteggio di 2-0, mentre a Reggio finisce 1-1, con Pirri che, dal dischetto, risponde a Menolascina. L’anno seguente è da dimenticare, con un duplice 4-0 subito che lascia ben poco spazio ai commenti, anche perché l’attaccante spezzino Pisano ci fa a pezzi, segnando una doppietta all’andata e una al ritorno; il riscatto, seppur parziale, arriva nelle due stagioni successive: nel 2002/03, dopo l’1-1 esterno firmato Bizzarri, la Reggiana vince al "Giglio" con gol partita di Giandomenico, mentre nel 2003/04 Ranalli e una doppietta dell’attuale ds granata Goretti regalano una delle poche pagine degne di nota dell’era Sala, con un rotondo 3-0 casalingo. Al ritorno finisce 0-0 e i granata vanno dritti ai playout. Nel 2010/11, alla seconda giornata, Aya fa sognare i padroni di casa prima del definitivo 1-1 firmato da un’autorete di Iraci, mentre al "Picco" Colombo e Casoli firmano il 2-0 per i liguri; nella sfida d’andata del torneo in corso, infine, la Reggiana vince 2-1 in trasferta, con doppietta di Gondo e punto della bandiera di Esposito al 95’.

Damiano Reverberi