La bimba ha fretta di nascere: la mamma partorisce in casa

Quasi al termine della gravidanza, giovedì pomeriggio si è recata in ospedale alle prime ’avvisaglie’ del parto. Ma dopo i vari accertamenti, la prima ipotesi è risultata essere un "falso allarme". La donna è dunque tornata a casa, a Rolo. Ma ieri mattina la piccola in grembo ha deciso di non attendere oltre. E in un baleno è venuta alla luce. Il marito e la madre di lui, che erano in casa, hanno subito chiesto soccorso per la donna, 34 anni, facendo intervenire l’ambulanza della Cri di Fabbrico e l’autoinfermieristica. Ma i soccorsi inviati a Rolo dal 118 hanno fatto in tempo a prestare assistenza solo quando la nascita era praticamente avvenuta. Sul posto, per motivi precauzionali, è giunta anche l’automedica da Reggio per accompagnare in sicurezza la donna e la neonata in ospedale. La piccola e la mamma stanno bene.

È stato dunque un parto "vecchia maniera", avvenuto direttamente a casa, in modo totalmente naturale. Una grande soddisfazione anche per il personale di soccorso, che ha potuto vivere un’esperienza gioiosa: fra tanti drammi e dolore, non fa certo male ogni tanto assistere all’avvento di una nuova vita.