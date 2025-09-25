La bipersonale ‘Corpi di danza e di vita’ allo Spazio Arte Spallanzani di Barco

‘Corpi di danza e di vita’ è il titolo della mostra bi-personale che raccoglie le opere della pittrice Beatrice Riva e del maestro della fotografia Tiziano Ghidorsi, in questo mese, allo Spazio Arte Spallanzani di Barco di Bibbiano.

Tiziano Ghidorsi inizia il suo percorso nel mondo della fotografia nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso, dedicandosi ai tipi umani incontrati nei suoi viaggi in Asia, Africa ed Europa. Dal 2009 assume l’incarico di fotografo ufficiale del Teatro Asioli di Correggio e della rassegna Correggio Jazz. Attualmente è docente di Fotografia alla Fondazione Belle Arti di Reggiolo. La costante ricerca lo ha portato a conoscere studiosi della fotografia, quali Massimo Agus, Cosimo Chiarelli ricercatore dell’Université Paris 8, Monica Bulaj e Paulo Ribeiro Baptisa direttore del MNTD di Lisbona. L’amico Vasco Ascolini segue costantemente il suo percorso.

Beatrice Riva ha iniziato a disegnare prima ancora di parlare e camminare. Dal 2010 ha scelto di seguire la sua passione a tempo pieno. Al centro della sua ricerca c’è l’essere umano, definito dall’artista “la creatura più sublime e, allo stesso tempo, la più abietta.” Riva non esclude che in futuro la sua arte possa trasformandosi in uno strumento di informazione e lotta, sempre con l’essere umano al centro.

Orari: sabato 17-19; domenica 10-12/17-19.

Lara Maria Ferrari