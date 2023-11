La birra ’made in Reggio’ incassa la bandiera verde

La birra ’made in Reggio’ trionfa a Roma. Il premio Bandiera Verde è stato assegnato all’Oldo Birrificio, con sede a Cadelbosco sopra. È un riconoscimento promosso da Cia per chi valorizza il patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. La cerimonia si è tenuta ieri alla Camera di Commercio di Roma con autorità locali e nazionali.

"È motivo di grande orgoglio vedere premiata a livello nazionale un’azienda agricola reggiana che ha fatto della filiera corta e dell’eccellenza del prodotto la stella polare", commenta la vicepresidente di Cia Reggio, Valeria Villani, che si è recata a Roma con il direttore Fabio Pedocchi e i titolari dell’azienda – Francesca Campanini e il marito Andrea Soncini – a ricevere il premio.

Il birrificio Oldo prende il nome dalla località in cui si trova, in via dell’Oldo, alla periferia di Cadelbosco Sopra. Oltre al birrificio artigianale, gli spazi comprendono pure un’area per l’ospitalità con agriturismo, pub e una zona wellness. Gli ambienti sono stati ricavati da un’azienda agricola dei primi anni del Novecento, completamente ristrutturata.Ci sono gli impianti produttivi, una zona ristorante e pub con specialità del territorio, oltre a una ’spa’ per trattamenti dedicati di cura e benessere, che usano la qualità di luppolo e malto: idromassaggio a base di birra in tini di legno, sauna aromatizzata al luppolo, sedie a sdraio di legno d’abete per potersi rilassare, ma anche per l’assorbimento delle sostanze benefiche. Una zona di svago e di benessere, che si abbina alle qualità benefiche della birra.

Antonio Lecci