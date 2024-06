La Bmr si gioca la promozione al PalaBigi

Al PalaBigi si gioca il primo atto della finale promozione di Serie C.

Alle 20,15, sul parquet di via Guasco, la Bmr Basket 2000 punta a partire bene nella serie al meglio delle 3 gare contro i Baskers Forlimpopoli, arrivati all’appuntamento decisivo dopo aver eliminato alla "bella" Scandiano.

Anche il quintetto cittadino ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare Zola Predosa ed ora si presenta col morale alto, potendo anche sfruttare il benaugurante precedente interno della poule playoff, quando si impose 88-56 al termine di una gara dominata già dal primo quarto (chiuso con un eloquente 35-7).

Non sarà facile, perché i romagnoli hanno un roster profondo e sono abituati a lottare.

Il coach. Alberto Baroni, tecnico della Bmr, legge in questo modo la sfida: "Troviamo un avversario in fiducia e che sicuramente è la formazione più in forma del momento. Ci hanno battuto nell’ultima gara della poule playoff, vendicando la sconfitta maturata proprio in via Guasco".