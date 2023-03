La Bmw non si ferma all’alt Scatta l’inseguimento

Un inseguimento sulle strade della Bassa Reggiana, partito da Gualtieri e proseguito verso Poviglio, con protagonista il conducente di una potente Bmw, che nel primo pomeriggio di ieri non si è fermato a un posto di controllo degli agenti della polizia stradale del distaccamento guastallese, impegnato in accertamenti alla prima periferia di Gualtieri, all’imbocco del centro abitato. La vettura in velocità si è allontanata, probabilmente con il conducente intenzionato a evitare l’accertamento degli agenti. Ne è nato un inseguimento in velocità, tra la Cispadana e le altre strade periferiche del territorio, verso Poviglio e la val d’Enza. Mobilitati anche gli equipaggi dei carabinieri, coordinati dalla centrale operativa di Guastalla, nel tentativo di intercettare la vettura sospetta, che dopo alcuni chilometri si è persa nel traffico. Sono stati eseguiti controlli in alcune aree di periferia, nei pressi di casolari e pure in campi nomadi della zona, per il sospetto che le persone a bordo della Bmw potesse aver cercato riparo in quegli spazi, in attesa della conclusione delle ricerche delle forze dell’ordine.

Pare inoltre che dalla vettura sia stato gettato un involucro, un oggetto sospetto, all’inizio dell’inseguimento.

Gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana hanno effettuato un sopralluogo, nella zona dell’ex discoteca sull’ex Statale 63, dove sarebbe avvenuto l’abbandono dell’involucro. Non escludendo che possa trattarsi di materiale di interesse giudiziario, tale da giustificare la fuga a un posto di controllo della polizia.

Antonio Lecci