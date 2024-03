"La Bolognini non inventò nulla"

È arrivata alle battute finali l’udienza preliminare a Torino che vede, tra gli imputati, anche la psicologa Nadia Bolognini, ex moglie di Claudio Foti.

La donna figura a processo nel dibattimento reggiano sui presunti affidi illeciti di bambini insieme ad altre 16 persone, difesa dagli avvocati Francesca Guazzi e Luca Bauccio.

Nel tribunale piemontese, in udienza preliminare, è al vaglio una vicenda che presenta analogie con quella di Bibbiano: in questo caso, si parla di un singolo caso di affidamento di due bambini nigeriani a una coppia di donne, che secondo il pubblico ministero Giulia Rizzo sarebbe stato pilotato attraverso relazioni infondate e testimonianze inattendibili.

A Bolognini si contestano i reati di falso e frode processuale; ad altri imputati, a vario titolo, anche l’abuso d’ufficio, l’accesso abusivo a sistema informatico, oltre alla la truffa ai danni dei minori e del Comune di Torino, che tra il 2013 e il 2021 erogò alle affidatarie 115mila euro come rimborso spese.

La vicenda iniziò una decina di anni fa, quando la madre bussò ai servizi sociali perché si stava separando dal marito e non riusciva più a mantenere i figli. Lei fece una relazione in cui lasciò intendere che il padre avesse abusato di uno dei bambini, e avrebbe raccontato di essersi prostituita e di aver gestito col marito un locale notturno a luci rosse; ma poi ritrattò e lo difese. I bambini furono affidati inizialmente per sei mesi: secondo una consulenza del tribunale dei minori non vi erano i presupposti per l’allontanamento, mentre Bolognini ipotizzò condotte sessualizzate dei fratellini riconducibili ad abusi del padre.

Ma anche gli insegnanti, è emerso, le avevano notate. Secondo il pm, le sedute di psicoterapia di Bolognini furono condotte "con metodi suggestivi e scorretti", e le relazioni redatte "in maniera fuorviante".

Le madri affidatarie devono rispondere anche di maltrattamenti verso i piccoli.

Nell’inchiesta si ravvisavano anche illeciti a carico di agenti di polizia, un’avvocata e assistenti sociali.

Nei giorni scorsi si è tenuta davanti al gup la discussione delle parti: per Bolognini il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, l’avvocato Bauccio il proscioglimento; in aprile è attesa la sentenza.

"Il procedimento di Torino è la fotocopia di quello di Bibbiano e sono destinati a cadere insieme: emerge in entrambi la forzatura di giudicare l’operato di uno psicologo in base a un pregiudizio", dichiara Bauccio che richiama la vicenda di uno dei bambini di Bibbiano: "I suoi comportamenti sessualizzati erano in realtà già stati rilevati fin dai tempi della scuola materna, dove le insegnanti li misero nero su bianco, e poi anche quand’aveva 6 anni e li simulava coi compagni: quindi avvenivano prima che iniziasse la psicoterapia con Bolognini. Ci sono audio della mamma affidataria", sentita come teste nella scorsa udienza, "in cui – prosegue il legale – informò Bolognini che il minore aveva avuto gli stessi atteggiamenti anche con lei. Quando poi il bambino andò da Bolognini, lei li rilevò subito e lui iniziò a migliorare: dunque la psicologa non ha inventato nulla".