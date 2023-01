La Bonifica aumenta gli interventi contro il dissesto in Appennino

Illustrati nel dettaglio dal Consorzio di Bonifica, durante la conferenza annuale, gli interventi contro il dissesto del territorio appenninico. Aumenta ancora negli ultimi anni, mantenendo il positivo trend sempre in crescita, la percentuale di fondi destinati annualmente dai Consorzi di Bonifica associati ad ANBI Emilia Romagna per la realizzazione di interventi a beneficio del territorio di montagna.

Nel 2021, infatti, il valore consolidato a scala regionale degli investimenti dei Consorzi eseguiti sul territorio è pari all’83,92%, che corrisponde ad investimenti pari a poco più di 16 milioni e 700 mila euro. I Consorzi associati ad ANBI ER hanno eseguito complessivamente 1.056 interventi (nel 2020 la percentuale di fondi destinati alla montagna dell’81,30%; nel 2019 del 77,96%).

La Conferenza, organizzata dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con UNCEM e ANBI ER, si è svolta presso la Sala Prampolini a Reggio Emilia, sede del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. All’evento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sono intervenuti: Raffaella Zucaro, coordinatrice di ANBI ER; Paolo Ferrecchi, direttore generale cura del territorio e dell’ambiente ER; i presidenti dei Consorzi di bonifica dell’Emilia Centrale e della Romagna Occidentale, Marcello Bonvicini e Antonio Vincenzi; e i rappresentanti di tutti i Consorzi di bonifica emiliano-romagnoli e associazioni agricole. Nello specifico, per quanto riguarda i numeri del 2021 citati in conferenza, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ha investito 2.670.436 euro a fronte di contributi di 2.941.145 euro (90,80%).

E’ stato sottolineato come i dati degli ultimi sei anni abbiano dimostrato in maniera chiara, da un lato l’incremento dell’azione incisiva dei Consorzi anche nei territori montani e dall’altro un percorso di efficienza progressivo e molto concreto. I contributi provenienti dalle aree di montagna ai consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna associati ad ANBI ER sono impiegati direttamente, in modo proficuo e visibile nelle aree di dissesto.

s.b.