La Bonifica consegna lo studio: "La diga di Vetto si può fare. Ci sono le condizioni tecniche ed economiche per l’invaso"

"La diga di Vetto si può fare". Lo afferma il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, in qualità di committente capofila (anche per conto della Regione Emilia-Romagna e della Bonifica Parmense) al quale è stato consegnato domenica scorsa lo studio di fattibilità dell’attesa maxi opera, di cui si discute da decenni, dell’invaso d’acqua da realizzare in val d’Enza. Si tratta del cosiddetto Doc.Fap redatto dalla C.&S. di Giuseppe Ingegneri Associati srl, capogruppo del raggruppamento di imprese aggiudicatario dell’appalto, che ha consegnato il documento entro i termini prestabiliti da cronoprogramma.

"Lo studio – si legge nella nota diramata dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – ha accertato che sussistono le condizioni tecniche ed economiche per un invaso lungo il corso del Torrente Enza tra i Comuni di Vetto e di Neviano degli Arduini (Parma). Questa soluzione è stata ritenuta la più idonea rispetto alle altre alternative che prevedevano due invasi, il primo sugli affluenti Lonza e Bardea e il secondo alla stretta delle Gazze". Il Doc.Fap è un documento che traccia il primo step importante verso la realizzazione perché innanzitutto ha scelto quale percorso tecnico intraprendere in merito al posizionamento dell’invaso, anche se non è affatto una sorpresa che abbia prevalso il progetto fra Vetto e Neviano.

Serve però trovare la quadra sulla portata e altre questioni. "I contenuti del documento, estremamente complesso vista l’importanza dell’opera, dovranno essere ulteriormente approfonditi sul piano tecnico, ai fini della sua validazione definitiva", spiega la Bonifica. Ora la palla passa al commissario straordinario Stefano Orlandini scelto dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini (anche se ancora non è stato pubblicato il decreto di nomina in Gazzetta Ufficiale). Il professore di Unimore potrà approvare il Doc.Fap, rimandarlo per variazioni tecniche oppure bocciarlo. Ipotesi quest’ultima assai remota vista la volontà del Governo di realizzare l’opera (contando già su un finanziamento di 3,2 milioni di euro varato dal Governo Draghi) e soprattutto il costo dello studio di fattibilità che ammonta a mezzo milionre di euro (300mila spesi dalla Regione, 120mila dal consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e 80mila dalla Bonifica parmense). Si stima però che ci vorranno almeno 10 milioni per elaborare il cosiddetto Pfte, ossia il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica che per il nuovo codice degli appalti si avvicina molto all’esecutivo. È questo lo step successivo al quale puntare per rendere davvero concreta la realizzazione di un’opera che comunque costerà complessivamente centinaia di migliaia di euro che però il Governo deve trovare e stanziare.

Intanto però, il presidente della Bonifica dell’Emilia Centrale, Lorenzo Catellani esulta: "Dopo tanti anni siamo finalmente riusciti, grazie alla collaborazione con Regione e Bonifica Parmense, a compiere il primo, fondamentale passo verso la realizzazione di un’opera di importanza strategica per l’assetto e per il futuro dei nostri territori. I miei più sentiti ringraziamenti al personale e ai tecnici che hanno operato per questo risultato". A fargli eco anche l’omologa parmense, Francesca Mantelli: "Questo risultato rappresenta un nuovo, importante punto di partenza. Siamo fiduciosi che gli sforzi corali fatti consentiranno finalmente di fornire una risposta concreta a un territorio che attende l’opera da anni".

Daniele Petrone