La bonifica sistema il canale Ronchi

Pur se in pieno inverno, sono già in corso interventi in vista dell’attività di irrigazione dei campi agricoli. E a Correggio i tecnici e gli operai del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale stanno eseguendo lavori di manutenzione ordinaria per la risagomatura del canale Ronchi, con attività tra la cittadina della Bassa e la zona nord di Reggio. L’intervento in corso è necessario per ripristinare la sezione del canale di bonifica, migliorando così la portata irrigua dello stesso corso d’acqua.

Un intervento che rientra nei progetti legati all’avvio della stagione dell’irrigazione. Sono diversi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso in questo periodo, che si aggiungono ai lavori già eseguiti nei mesi scorsi: non solo per migliorare la portata idrica, ma anche per rendere i corsi d’acqua più sicuri in caso di forti precipitazioni, per poter consentire un adeguato deflusso, evitando così allagamenti in zone di campagna o residenziali. Sempre nella Bassa sono stati eseguiti pure interventi per mettere in sicurezza le sponde di canali interessati dall’azione di nutrie o di altri animali, capaci di creare scavi e cedimenti strutturali.