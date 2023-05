La Bonvicini invita al dialogo "Pedonalizzare non è un dogma Ma parliamone agli incontri"

Assessora Carlotta Bonvicini, domani in Consiglio Comunale sarà approvato il Pums (piano urbano mobilità sostenibile). C’è pure la Ztl in via Roma.

"Sì, ma era già inserita nel piano del 2008. Di pedonalizzazione se ne parla da allora così come da inizio mandato".

Quindi è l’anno buono: avete deciso.

"Per accompagnare il processo abbiamo avviato i laboratori di cittadinanza con gli assessori alla partecipazione Lanfranco de Franco e al commercio Mariafrancesca Sidoli. Abbiamo una grande opportunità, grazie ai fondi Pnrr, di riconfigurare gli spazi del quartiere, a partire da Piazza Popol Giost sulla quale tutti sono d’accordo che non debba restare un parcheggio. Ma mai è stato fatto un discorso specifico ‘Ztl sì o no’".

I commercianti però hanno avviato una petizione.

"Sono sorpresa perché negli incontri ci sono stati da subito dei punti condivisi che poi fuori non si possono sconfessare così. Abbiamo sempre visto un dialogo positivo tra residenti, commercianti e ristoratori. E gli input, alcuni anche a sorpresa, sull’accessibilità della strada sono arrivati proprio da loro quando gli è stato chiesto di immaginare il nuovo quartiere. E sono spuntate anche le ipotesi di interrompere il traffico veicolare in questa zona, ma non necessariamente con la chiusura. Noi non abbiamo calato nulla dall’alto proprio nell’ottica di una partecipazione condivisa".

Ci saranno altri incontri?

"Assolutamente sì, uno sarà fissato a breve ed entro fine mese. Ci sono ancora tante questioni da affrontare insieme come quelle col progettista della futura nuova piazza, della quale dobbiamo appaltare i lavori entro settembre. È tutto in divenire e non è stata presa alcuna decisione. L’obiettivo è aumentare la qualità degli spazi pubblici".

In che modo la pedonalizzazione potrebbe essere positiva?

"Nelle due recenti occasioni nelle quali è stata ‘sperimentata’, i residenti hanno vissuto in modo diverso. Ma la ztl non è il nostro fine, deve essere visto come un possibile strumento. Poi è chiaro che alla fine dovremo trovare anche un punto di caduta".

Esiste un problema parcheggi...

"Sì, certo che è emerso. E ci stiamo lavorando. Ci sono tante ipotesi: dal garantire il carico-scarico per le attività fino alla nuova pavimentazione da scegliere proprio in base a quale indirizzo dare a via Roma. Dico però una cosa: l’attraversamento in auto non è sempre indice di maggior accessibilità. L’inibizione al passaggio spesso crea una sorta di cortocircuito mentale. In ottica costruttiva, dobbiamo capire come implementare trasporto pubblico o parcheggi".

Adiacente a via Roma, c’è il parcheggio Aci.

"Si può lavorare con la proprietà per un progetto condiviso con l’obiettivo di portare più persone in centro. Inoltre nel Pums restano disponibili per la sosta sia via Monte San Michele sia Piazza Vallisneri che via Nobili".

Daniele Petrone