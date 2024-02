La Borsa di studio ’Chiara Mussini’ premierà chi ama la cultura greca

Domani, in occasione dell’evento che il Liceo Ariosto Spallanzani dedica alla ’giornata mondiale della lingua e della cultura greca’, sarà presentata la nuova “Borsa di studio Chiara Mussini”. L’incontro avrà luogo nella sede di via Franchetti 3 del Liceo Ariosto Spallanzani, dalle 17.30 alle 19.

La “Borsa di studio Chiara Mussini” vuole ricordare la professoressa Chiara Mussini, la sua passione per le lingue e in particolare per il neogreco, cui ha dedicato molta parte della sua attività didattica e professionale, soprattutto presso il Liceo Ariosto Spallanzani, che patrocina l’iniziativa.

La “Borsa di studio Chiara Mussini” ha lo scopo di incoraggiare gli studenti allo studio del greco moderno e di avvicinarli alla cultura contemporanea della Grecia. Offre la possibilità di partecipare a un corso estivo di neogreco di due settimane presso il Centro di Cultura Greca di Mitilene, sull’isola di Lesbo, ed è rivolta a studentesse e studenti di Reggio, Modena e Parma che hanno frequentato nell’anno scolastico 2023-24 il 4° anno dei Licei a indirizzo classico, scientifico e linguistico con buoni risultati nelle discipline di ambito linguistico e fortemente motivati allo studio del greco moderno.

La Borsa è promossa da un comitato composto da familiari, amici e colleghi della prof: Maria Mussini, Pierpaolo Panciroli, Sandra Mussini, Enrica Fontani, Alessandro Di Nuzzo, Donatella Bartoli, Simona Storchi.

La prof Maria Mussini, sorella di Chiara, docente presso lo stesso Liceo e presidente del Comitato, spiega le ragioni dell’iniziativa: "Il vuoto incolmabile lasciato da Chiara ci ha spinto a cercare un modo per mantenere vivo l’impegno instancabile e l’inesauribile passione da lei profusi nello studio delle lingue antiche e moderne, e consentire così ai ragazzi che amano queste discipline di continuare a beneficiarne, avvantaggiandosi del contributo fondamentale che questo tipo di studi può offrire alla comprensione della contemporaneità".

L’evento di domani prevede interventi musicali e letture a più voci; sarà inoltre l’occasione per inaugurare la raccolta fondi pro borsa di studio, per cui è già disponibile il conto corrente bancario intestato al Comitato Chiara Mussini: IBAN: IT92 K050 1812 8000 0002 0000 042 BIC/SWIFT: ETICIT22XXX