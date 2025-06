La Borzanese travolge il Leguigno. In porta debutta Davoli, 15 anni

BORZANESE 4 LEGUIGNO 0

BORZANESE: Davoli, Stefano Ametta (82’ Strozzi), Mercati, Carta, Reggiani, Gigli, Tahiri (63’ Poli), Caporali, D’Este, Gabriele Ametta, Mesoraca (52’ Spallanzani). A disp.: Giavelli, Paolini, Bertolani, Margini. All.: Bonini.

LEGUIGNO: Tarabelloni, Riolo (85’ Gualandri), Gianluca Rabotti (68’ Davide Ghirelli), Galli, Drudi, Caselli, Palermo (74’ Costoli), Matteo Ghirelli (68’ Grande), Cappelluzzo, Falbo (86’ Favali), De Rinaldis. A disp.: Salvi, Koshi, Cortese, Alessandro Rabotti. All.: Galasso.

Arbitro: Sermolino (Amoruso – Cilloni).

Reti: 38’ Mesoraca; 52’ D’Este; 57’ Spallanzani; 81’ Stefano Ametta.

Note: serata fresca; campo ottimo; spettatori 250 circa. Ammoniti: Mercati, Tahiri e Gianluca Rabotti. Nei Giovanissimi hurrà (3-0) della Borzanese grazie allo spunto di Beretti, al rigore di Bonacini e al contropiede di Adabbo.

Secco poker della Borzanese su un Leguigno ora davvero inguaiato e ancora al palo dopo 3 gare. Nella serata del turno infrasettimanale, il Montagna racconta tante favole: il debutto fra i grandi del 15enne Federico Davoli, guardiano Under 16 della Reggiana, che nella serata albinetana ha chiuso da imbattuto con buoni interventi dopo aver vinto la scorsa estate il Montagna Giovanissimi sempre in maglia biancazzurra, il battesimo del gol di Giuseppe Mesoraca (2006) della Primavera del Carpi che ha sbloccato il risultato e la conferma del feeling con la porta per il veterano ex arcetano Massimo Spallanzani (’88), reduce da una stagione negli Amatori.

Al pronti via prima parata in due tempi di Davoli su conclusione di Falbo, poi il destro di Riolo da fuori è alto. La percussione centrale di Gabriele Ametta si chiude con assist per Mesoraca che di destro supera Tarabelloni. Gara in ghiaccio in avvio ripresa col rasoterra del bolognese D’Este, l’inzuccata in anticipo sul primo palo del neo-entrato Spallanzani su corner tagliato di Carta e la stilettata di capitan Stefano Ametta.

Troppo per un Leguigno quasi incapace di reagire, di fronte ad una Borzanese al primo hurrà dell’era Bonini.