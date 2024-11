’La botanica del cuore’ di Pellini

C’è un’immagine che per diverso tempo è circolata online la cui didascalia, andando a memoria, cita: “Quando hai una conversazione interessante con qualcuno”. Sotto sono ritratti due ragazzini che passeggiano in un parco e, guardandosi, non si rendono conto che il sentiero di fronte a loro si è trasformato in un tunnel dai mille colori.

Una dimensione parallela in cui ci si ritrova, per l’appunto, solo quando la conversazione ti prende al punto da farti dimenticare ogni contesto.

Leggere il libro di Ugo Pellini, ‘La botanica del cuore - In cammino tra giardini e pensieri poetici’, dà la stessa sensazione. Esperto botanico ed ex professore al liceo Moro, già membro della Consulta del Verde del Comune di Reggio, Pellini presenta domani alle 17.30 il suo ultimo volume al Catomes tôt, in dialogo con Marco Mietto (assessore alla Cultura di Reggio) e Giulio Montanarini (Litocolor edizioni). Il libro segue con precisione enciclopedica i nomi e le caratteristiche di oltre 160 tipologie di piante, illustrate di pari passo con la narrazione di esperienze biografiche dell’autore e i loro legami al mondo della botanica. Pellini ci guida nella sua vita un capitolo alla volta, raccontando della sua infanzia, del suo lavoro ma anche e soprattutto delle sue passioni. Il dolce ricordo della Festa degli Alberi, piantati ogni anno davanti alla sua scuola, non cela il rimpianto per questa commemorazione andata perduta nel tempo. La musica dei Kinks risuona nella mente quando Pellini descrive il sé stesso adolescente, coi capelli lunghi e l’eskimo d’ordinanza. I nomi celebri della letteratura e della musica, capaci di stuzzicare la curiosità dell’autore e in un qualche modo plasmarne la sensibilità negli anni, hanno i loro capitoli dedicati. Da Nilla Pizzi a Shakespeare, da Ugo Foscolo a Vasco Rossi. Il fil rouge della botanica trova un suo spazio coerente in ogni tappa di questo viaggio, con digressioni senza sconti anche sul piano politico. ‘La botanica nel cuore’ elimina con garbo il confine tra la natura e l’uomo. Una linea netta tracciata per volontà di quest’ultimo e, quasi sempre, a discapito della prima. “Nelle pagine di questo mio libro - spiega l’autore - ho cercato di condividere ancora una volta il mio sapere botanico provando a uscire dagli schemi a volte un po’ rigidi del naturalista e dare voce a molte altre voci che accanto a me hanno costruito e modulato questo cammino”.

La presentazione di domani sarà accompagnata dalle letture di Monica Incerti Pergreffi e Franco Ferrari e dalle canzoni di Daniele Mariotti.

Info: 348.4083487.