La boutique su Instagram "E ora vendiamo quasi esclusivamente online"

I negozi vuoti e le serrande abbassate raccontano centri storici malinconici. La pandemia ha cambiato molte cose, anche le abitudini di acquisto dei clienti; tra i negozi si curiosa poco, perché spesso è più comodo guardare le storie e i post delle boutique sui social, acquistando i prodotti direttamente dal divano di casa propria. Ma allora come si può sopravvivere in un mercato sempre più social? "Bisogna sapersi reinventare" rispondono Maria Paola Giovagnoli ed Eleonora Ferrari, rispettivamente madre e figlia nonché ‘padrona’ e ‘commessa’ - come si descrivono sulla loro pagina Instagram - del negozio ‘Maria Paola G.’ in via Garibaldi a Scandiano. Con un profilo Instagram che vanta 28.400 follower, nella loro biografia promettono e rassicurano le clienti: "Plachiamo il panico da non so cosa mettere e spediamo gioie". Nei video e nelle fotografie appaiono sempre sorridenti e disinvolte, mostrano i prodotti ma soprattutto, in questo modo, riescono a tenere ‘viva’ la loro attività.

"Nel 2008 ho aperto il mio primo negozietto di merceria, sempre in via Garibaldi – ricorda Maria Paola – Nel 2016 mia figlia ha iniziato a lavorare con me, così, sentendomi più forte, ho deciso di trasformare il negozio in una vera boutique di abbigliamento e ci siamo trasferite in questo locale". Eleonora, con la sua creatività, ha presto rivoluzionato l’attività della mamma: "Ho creato la pagina Instagram nel 2015 per puro gioco – spiega –, quando non lavoravo ancora stabilmente con lei. L’idea nacque perché attraversava un periodo difficile per le vendite e pensai subito che i social potessero essere una buona vetrina. La partenza non è stata facile, in quegli anni si contavano sulle dita le attività che si promuovevano sul web. Siamo entrambe introverse e mostrarci su Instagram è stato difficile, all’inizio qualcuno ci derideva perché era ancora inusuale questo tipo di contenuto". Vincere la timidezza ha consentito a ‘Maria Paola G.’ di farsi conoscere in tutta la penisola, raddoppiando le vendite: "Siamo sopravvissute al lockdown grazie alle spedizioni sia sul territorio che in altre zone d’Italia. Oggi, paradossalmente, le consegne le effettuiamo soprattutto per le clienti reggiane e modenesi. Nonostante la vicinanza comprare online è più comodo, e se non avessimo avuto un e-commerce attivo, data la forte crisi del settore, forse avremmo dovuto abbassare le serrande anche noi".

La vendita online, per le bottegaie, è diventata una parte importante del lavoro, tanto da dover richiedere due giorni a settimana di chiusura per poter gestire le numerose consegne. Ma l’inventiva di mamma e figlia è andata oltre i social quando nel negozio le clienti hanno iniziato a recarsi sempre meno. "Il post-Covid è stato ancora più deprimente, le vendite sono calate del 60% e tenere alta la motivazione in questi casi non è facile. Inventarsi qualcosa di nuovo è stato necessario, così ogni tanto promuoviamo degli eventi nel negozio. In passato abbiamo organizzato anche un corso di make up e dedicato una giornata a fotografare, con la collaborazione di una professionista, le clienti con indosso i nostri capi". Alla domanda ‘avete mai pensato di chiudere il negozio fisico’, ammettono: "Ogni tanto è un’idea che ci sfiora, però la boutique è comunque un punto di riferimento importante". Mentre, ai colleghi in difficoltà consigliano di cimentarsi nei social: "E’ essenziale mostrarsi e parlare di sé, all’inizio sarà difficile ma poi diventerà quotidianità".

Ylenia Rocco