La bravata in centro. Scotch teso sulla strada: "Gioco pericolosissimo"

Un pericolosissimo nastro adesivo, teso, tagliente, srotolato in ampiezza da un muro all’altro della stretta via Nacchi. Due ragazzini di 14 anni, poi intercettati dalle forze dell’ordine su segnalazione di una cittadina di passaggio in bici, avevano deciso due pomeriggi fa di architettare la bravata. Fortunatamente però, dopo la segnalazione della donna che li ha anche seguiti durante la fuga, i due ragazzini incoscienti sono stati intercettati dalla polizia all’altezza del parcheggio Aci. A quel punto, vista la tenerissima età (e la non imputabilità), le famiglie dei giovani sono state immediatamente avvisate, con la raccomandazione robusta di non permettere più che una bravata del genere possa accadere.

Storia di domenica, dicevamo, quando la cittadina autrice della segnalazione si è accorta di questi nastri adesivi trasparenti – due in tutto – che tagliavano la strada. Con l’alta probabilità di far male a qualcuno che passasse in bici. Oppure, visto che uno dei capi dei due nastri era ‘assicurato’ a una transenna, con la possibilità che una macchina intralciata dallo scotch potesse trascinare per diversi metri la transenna stessa. Nulla di tutto questo è accaduto grazie alla pronta segnalazione della residente. "Un fatto pericolosissimo – racconta –, perché se fosse passato qualcuno di sarebbe potuto fare molto male, specie in bicicletta visto che il nastro adesivo era teso ad altezza d’uomo. Mi sono adoperata a seguire i ragazzini che fuggivano e ho chiamato subito le forze dell’ordine. Le tre volanti, che ringrazio, sono intervenute istantaneamente. Non è possibile – continua la donna – che questi fatti accadano in centro alla luce del sole, un degrado inaccettabile. I genitori devono vigilare sui propri figli, queste bravate possono diventare pericolosissime. Reggio non può diventare una città così invivibile, c’è da avere paura".

red. cro.